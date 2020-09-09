В TikTok с 12 сентября запустят серию виртуальных экскурсий по российским музеям

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Серия виртуальных экскурсий по российским музеям и галереям стартует 12 сентября на платформе TikTok. Первыми участниками станут Музей Фаберже в Санкт-Петербурге и Мультимедиа Арт музей в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"С 12 сентября TikTok и "Культура.РФ" предлагают пользователям по средам и субботам присоединиться к новым онлайн-турам, в рамках которых можно будет познакомиться как с постоянными экспозициями классических музеев, так и с новыми выставками современного искусства", - рассказали в пресс-службе.

Первым музеем-участником кампании #КультурныйTikTok станет Музей Фаберже в Санкт-Петербурге. Гиды музея проведут экскурсии 12, 16, 19 и 23 сентября. "В формате трансляции представители музея расскажут о моде и аксессуарах эпохи XIX-XX века, о знаменитых ювелирных яйцах Фаберже, об уникальных предметах из драгоценных камней, а также о подарках от фирмы Фаберже, которые семья Романовых преподносила своим подданным в знак особого благословения императора", - пояснили в пресс-службе.

26 сентября к кампании присоединится Мультимедиа Арт музей. Пользователи увидят виртуальную выставку American Power современного американского фотографа-документалиста Митча Эпштейна. Следующая экскурсия, которая состоится 30 сентября, будет посвящена Антуану де Гальберу - французскому коллекционеру, меценату и основателю парижского арт-центра Maison Rouge. А 3 октября можно будет посмотреть экскурсию по выставке российского фотографа Игоря Мухина. Следующая экскурсия будет посвящена выставке "Город теней" Алексея Титаренко и пройдет 7 октября. Расписание экскурсий на ближайший месяц будет доступно на специальной странице в приложении 10 сентября. Сами экскурсии будут проходить в официальном аккаунте "Культура.РФ"

Представители платформы напоминают, что в мае в поддержку ежегодной акции "Ночь музеев" TikTok совместно с культурно-образовательным проектом "Культура.РФ" провели серию экскурсий по ведущим музеям России и запустили тематический челлендж #МузейДома. Пользователи получили возможность побывать в известных музеях и галереях России, а участники челленджа попробовали себя в роли экскурсоводов, рассказывая о предметах с необычной историей, которые есть у них дома.

"В этом году мы впервые провели акцию "Ночь музеев" в TikTok и были приятно удивлены: мы получили огромный отклик от аудитории, большое количество просмотров и невероятную вовлеченность. Мы решили, что раз контент с экскурсиями интересен аудитории, стоит придумать что-то похожее на постоянной основе", - отмечает директор департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России Вадим Ваньков, чьи слова приводят в пресс-службе.