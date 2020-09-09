Сарик Андреасян снимет сериал про Чикатило

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Режиссер Сарик Андреасян приступил к съемкам сериала "Чикатило. Явление зверя" о самом известном маньяке Советского Союза и расследовании его преступлений. Об этом ТАСС в среду рассказали в пресс-службе мультимедийного сервиса Okko.

"Для меня это первый опыт работы над большим сериалом, поэтому и я, и моя команда понимаем всю ответственность как перед зрителями, так и перед мультимедийным сервисом Okko, - цитирует пресс-служба режиссера. - Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно ее донести".

Исполнители главных ролей пока не известны.

Серийный убийца Андрей Чикатило в 1978-1990 годах совершил более 50 убийств. Преступления совершались в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.