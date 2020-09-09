Молодежный театр в Петербурге покажет в новом сезоне премьеру "Кабала святош" по Булгакову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Молодежный театр на Фонтанке в Санкт-Петербурге представит в новом, 42-м по счету, сезоне премьеру спектакля "Кабала святош (Мольер)" по пьесе Михаила Булгакова, сообщили журналистам в среду в его пресс-службе. Первые спектакли на сценах театра после полугодового перерыва из-за пандемии коронавируса состоятся 16 сентября, зрители увидят постановки "Касатка" и "Нас обвенчает прилив".

"Весной 2021 года зрителей ждет встреча с премьерным спектаклем Семена Спивака и Юрия Цуркану "Кабала святош (Мольер)" по пьесе Михаила Булгакова. Пьеса о творческой свободе художника была написана в 1929 году, но подверглась цензуре и претерпела несколько редакций. Однако трудное восхождение этой знаменитой пьесы на сцену не помешало стать ей с годами одной из самых востребованных в русском театре. Крупнейшие интерпретации булгаковского сюжета были связаны с яркими актерскими индивидуальностями: Сергеем Юрским, Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым, Юрием Соломиным. В спектакле Молодежного театра роль великого французского комедиографа Жана-Батиста Мольера сыграет заслуженный России Сергей Барковский, роль короля Людовика - Андрей Шимко", - рассказали в театре.

Кроме того, в рамках фестивальной программы Санкт-Петербургского международного культурного форума театр представит премьеру спектакля "Загадочные вариации" по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта - работу молодого режиссера Дарьи Камошиной. В постановке, которую можно будет увидеть в октябре, заняты Сергей Барковский и Андрей Некрасов.

Спектакль "Нас обвенчает прилив" по пьесе Жана Ануя "Ромео и Жанетта", ранее отмеченный Высшей театральной премией Петербурга "Золотой софит", примет участие в двух масштабных общероссийских проектах. В ноябре он будет показан на фестивале "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" в Москве, а также в рамках программы Общественного потока Культурного форума.

Юбилейные даты

Специальная онлайн-программа готовится к отмечаемому 23 сентября 80-летию со дня рождения известного театрального режиссера Владимира Малыщицкого, который был основателем и первым художественным руководителем Молодежного театра. В ее основе - архивные фото- и видеоматериалы, а также воспоминаниях соратников и учеников. Также в новом сезоне зрителей театра ожидают праздничные мероприятия к 40-летию со дня основания театра и 70-летию народного артиста России Семена Спивака, отложенные из-за ограничений по коронавирусу. В частности, к юбилею худрука театра выйдет книга известного литературного и театрального критика Натальи Старосельской "Вертикаль Семена Спивака", а осенью в Измайловском саду откроется временная выставка о важных вехах в истории театра.

Молодежный театр на Фонтанке - единственный в Петербурге театр-сад, открылся 18 января 1980 года спектаклем "Сто братьев Бестужевых" по пьесе Бориса Голлера. Создателем театра стал российский театральный режиссер Владимир Малыщицкий. Семен Спивак возглавляет театр с ноября 1989 года. На сцене Молодежного служат актеры, известные не только по театральным работам, но и по многочисленным ролям в кино: Сергей Барковский, Зоя Буряк, Эмилия Спивак и многие другие.