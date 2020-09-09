Павел Чухрай считает введение новых стандартов на "Оскаре" разрушительным для культуры

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Утверждение новых стандартов для претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" является частью процессов, которые разрушают культуру, губительные последствия таких действий станут очевидны через несколько десятилетий. Такое мнение выразил в среду ТАСС режиссер Павел Чухрай, который был оскаровским номинантом за фильм "Вор" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Я отношусь к этому [новым стандартам] негативно. В мире идут процессы, которые губят демократию. Приходит огромное количество необразованных, бескультурных людей, ангажированных политически, со своими целями, которые навязывают обществу какие-то чуждые и непонятные мне вещи, разрушающие культуру и нашу цивилизацию. Вот это и происходит здесь (на премии "Оскар" - прим. ТАСС) сейчас", - сказал Чухрай.

Как отметил собеседник агентства, процессы, которые сейчас происходят в отношении представлений об искусстве, и того, как правильно относиться к людям разных расы и пола, через несколько десятилетий приведут "к зловещим результатам".

Американская академия киноискусств ввела новые стандарты, которых должны придерживаться авторы картин, претендующих на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Как сообщается во вторник на сайте академии, новые правила направлены на борьбу с притеснениями в адрес расовых, этнических, сексуальных и прочих меньшинств, а также женщин. Новые правила начнут действовать для картин, которые будут выдвигаться на главную кинопремию в 2024 году.