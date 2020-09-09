В Набережных Челнах открылся татарский драматический театр им. А. Гилязова

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Обновленное здание государственного татарского драматического театра имени писателя Аяза Гилязова открылось в городе Набережные Челны. Об этом в среду журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Как сообщается на официальном сайте города, театр переехал в новое здание, теперь он находится на месте бывшего Дома культуры "Строитель" и развлекательного клуба "Колизей". Зрительный зал включает в себя 300 мест, в здании также создадут молодежный центр. Работы начались в 2019 году.

"[Президент Татарстана] Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия Набережночелнинского государственного татарского драматического театра. К тридцатилетнему юбилею театра коллектив получил не только обновленное здание, но и новое имя. Набережночелнинскому государственному татарскому драматическому театру присвоено имя выдающегося татарского писателя, драматурга Аяза Гилязова", - сказала она.

Как уточнила Галимова, театр является одним из самых молодых театральных коллективов республики. Творческий путь театра начался в 1990 году со спектакля татарского писателя Рабита Батуллы "Возвратится бабочкой душа". Минниханов назвал театр центром, определяющим весь литературно-культурный облик города.

"Обновленное здание театра разделено на несколько функциональных зон, удобных для зрителей и артистов. Здание спроектировано с учетом потребностей посетителей с ограниченными возможностями здоровья: здесь есть пандусы, пассажирский лифт, оборудованные туалеты и гардероб, в зрительном зале предусмотрены специальные места для зрителей в креслах-колясках и их спутников", - отметила Галимова.

В коллективе Набережночелнинского государственного татарского драматического театра - 79 человек, театральную труппу составляют 29 артистов.