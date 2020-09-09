Фильмы 27 российских компаний представят на международном кинорынке в Торонто

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Проекты 27 российских компаний будут представлены на крупнейшем североамериканском кинорынке TIFF Industry, который пройдет параллельно с международным кинофестивалем в Торонто, в их числе фантастический триллер "Спутник", семейная драма "Пальма", романтический фильм "Серебряные коньки". Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Роскино".

Международный фестиваль TIFF в Торонто открывается 10 сентября, в связи с эпидемиологической ситуацией в мире он пройдет в смешанном формате - онлайн и офлайн. Компания "Роскино" организует виртуальный стенд на кинорынке TIFF Industry при поддержке Минкультуры РФ.

"Кинорынок в Торонто всегда был ключевым для выхода на рынки США и Канады. Сейчас, когда североамериканский прокат только начинает оживать после пандемии, мы ориентируемся прежде всего на продажи цифровых прав в этом регионе и по всему миру, возможности совместной разработки проектов, а также совместного производства с североамериканскими и международными продюсерами - это особенно касается анимации в связи с возможностью дистанционной ко-продукции. Участие в онлайн-кинорынке позволит российским продюсерам закрыть международные сделки, инициированные в мае-июне, представить свои новые проекты и получить отклик зарубежных партнеров, что поможет оценить реальную ситуацию в мировой индустрии", - сказала гендиректор "Роскино" Евгения Маркова, чьи слова привели в пресс-службе.

На виртуальном российском стенде свои проекты представят 27 компаний. Глава "Роскино" проведет две презентации в рамках программы конференций кинорынка, на которых расскажет о новых телесериалах и полнометражных фильмах.

О проектах на стенде

Компания Art Pictures Distribution представит фантастический триллер "Спутник" Егора Абраменко, который возглавил американский iTunes, заняв первое место в категории "хоррор" и пятое в разделе "кино", и семейную драму "Пальма" Александра Домогарова - младшего. "Централ Партнершип" презентует романтическую картину "Серебряные коньки" Михаила Локшина - в России фильм покажут на открытии Московского международного кинофестиваля, драму "Чернобыль" Данилы Козловского о последствиях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, фильм-катастрофу "Огонь" Алексея Нужного, спортивную драму "Стрельцов" Ильи Учителя.

Компания Mirsand представит новую режиссерскую работу Тимура Бекмамбетова "Фау 2: Побег из Ада" об истории побега из нацистского концлагеря героя войны летчика Михаила Девятаева и картину в формате скринлайф "Хочу в игру" дебютантки Анны Зайцевой о группах смерти в соцсетях. В пакете студии "Рок" находятся фильм-участник Венецианского кинофестиваля "Китобой" Филиппа Юрьева и дебютная картина Дмитрия Рудакова "Сентенция" о последних днях жизни Варлама Шаламова. Зарубежных партнеров традиционно ожидает большое количество российских анимационных проектов.

Среди сериалов, которые презентуют на виртуальном стенде, будут "Колл-центр" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Игра на выживание" Карена Оганесяна, новый проект "Полет" Петра Тодоровского, сериалы Константина Богомолова "Содержанки" и "Хороший человек", экранизация известного романа Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" и другие.