Московская консерватория посвятит концерт врачам

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пианист Николай Луганский, скрипач Никита Борисоглебский, сопрано Елена Зеленская, тенор Николай Ерохин и органист Константин Волостнов 12 сентября дадут концерт для врачей и медицинских работников, сражавшихся с пандемией коронавируса. Вечер пройдет в Большом зале Московской консерватории, сообщила в среду пресс-служба учебного заведения.

"Наше музыкальное приношение наполнено сердечностью и искренностью, - отметил ректор Московской консерватории Александр Соколов. - Мы верим в целительную силу искусства, которое облагораживает людей, вселяет бодрость духа, наполняет мир яркими эмоциями, что особенно важно и необходимо в дни потрясений".

Пригласительные распространяются бесплатно среди медицинских работников, уточнили организаторы. "Преклоняюсь перед людьми, которые в тяжелых условиях трудятся, выполняя свой врачебный долг, прекрасно осознавая, что ежедневно рискуют своим здоровьем и жизнью", - подчеркнул Николай Луганский.

В программе прозвучат сочинения Иоганнеса Брамса, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха и других европейских композиторов.