В Венеции вручили второго почетного "Золотого льва"

ВЕНЕЦИЯ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Актриса, режиссер, сценарист и продюсер из Гонконга Энн Хуэй получила "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф. Торжественная церемония состоялась во вторник вечером в Большом зале Дворца кино перед премьерой вне конкурса ее последнего фильма "Любовь после любви" (Love After Love), снятого по роману Эйлин Чан (Чжан Айлин, 1920-1995).

Энн Хуэй называют "самым старшим представителем "новой волны" гонконгского кино", чей киноязык отличается сдержанностью и элегантностью. Начав карьеру в 1979 году с триллера "Тайна" (Fung gip), за более чем 40 лет она сняла десятки фильмов, которые показывались на разных международных фестивалях. В 2011 году ее "Простая жизнь" (Tou ze) участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля и принесла Кубок Вольпи исполнительнице главной роли. В 2014 году драму "Золотая эпоха" (Huang jin shi dai) показали на закрытии смотра.

Премьера фильма о Сирии

В основном конкурсе состоялась премьера документального фильма Джанфранко Рози "Ночь" (Notturno), который снимался на протяжении трех лет между Сирией, Ираком и Ливаном. Итальянский документалист фиксирует жизнь разных людей на земле, которую раздирают "гражданские войны, жестокие диктатуры, иностранные интервенции, зверства террористов". Как рассказал сам режиссер, эта работа родилась естественным образом из предыдущего фильма, удостоенного в 2016 году "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале, "Море в огне" (Fuocoammare). Он был снят на острове Лампедуза, куда прибывают по морю мигранты.

"Я почувствовал необходимость поехать на другую сторону Средиземного моря. И это стало невероятным опытом, оказавшим мощное влияние на меня и ставшим серьезным испытанием, как с точки зрения морального состояния, так и физического", - сказал Рози. Съемки ленты, которые он осуществлял сам в компании еще одного оператора, хотя и проходили вдали от линии фронта, были сложными и часто опасными. Картина повествует о детях-сиротах, переживающих посттравматический синдром после того, как их деревни захватывали террористы, о бедной многодетной семье, где старшему сыну приходится раньше времени стать кормильцем, об актерах любительского театра, которые репетируют текст, в котором взывают к "любви к родине". Кадры рисунков детей, на которых запечатлены жестокости террористов, сменяются съемкой в тюрьме, где содержатся захваченные боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

У Рози уже есть в активе "Золотой лев" за ленту 2013 года "Священная римская кольцевая" (Sacro Gra). Его картина "Ночь", которая сразу после премьеры в Венеции вышла в кинопрокат в Италии, сразу попала в фавориты смотра, получив наивысшие оценки как итальянских, так и иностранных критиков.

Достаточно скромной оценки удостоился фильм израильского режиссера Амоса Гитая "Ночь в Хайфе" (Laila in Haifa), в котором он соединяет истории пяти женщин в исполнении как израильских, так и палестинских актрис, продолжая размышление о возможности мирного сосуществования на Святой земле.