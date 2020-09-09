Кремлевский дворец впервые проведет онлайн-концерт 11 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Государственный Кремлевский дворец (ГКД) 11 сентября проведет первый в своей истории онлайн-концерт. Для интернет-зрителей выступит Сергей Волчков, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГКД.

"Для нас онлайн-концерт, с одной стороны, это новое направление в концертно-театральной деятельности - впервые за почти 60 лет существования Государственного Кремлевского дворца мы это делаем, - подчеркнул генеральный директор - художественный руководитель ГКД Петр Шаболтай. - Но с другой стороны, это, конечно, вынужденная мера. Мы ежедневно получаем десятки сообщений от зрителей, которые просят нас поскорее открыть концертный сезон и подарить возможность встречи с любимыми артистами. Очень надеюсь, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону, и фойе и залы Кремлевского дворца наполнятся тысячами любителей музыки".

Трансляция концерта начнется в 19:00 мск. Зрителям необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГКД.

Волчков исполнит эстрадную классику: "Лучший город Земли", "Мелодия", "Луч солнца золотого", My Way, Passione, а также арию мистера Икса из оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка" и другие композиции. Дата концерта была выбрано неслучайно - это день рождения Иосифа Кобзона (1937 - 2018).

"Изначально концерт должен был пройти 3 апреля, в мой день рождения. Но пандемия изменила наши планы. И я подумал о том, чтобы перенести выступление на день рождения моего самого любимого баритона Иосифа Давыдовича Кобзона, который был и остается для меня примером", - признался музыкант.

В концерте также примут участие Дина Гарипова и Валентина Бирюкова. Вечер пройдет в формате онлайн-встречи: артисты пообщаются со зрителями в онлайн-чате, ответят на их вопросы и поделятся творческими планами.