Кинотеатры Петербурга откроются после шести месяцев перерыва показами "Довода" и "Мулан"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Показы фильмов "Довод" Кристофера Нолана и "Мулан" Ники Каро по известному диснеевскому мультфильму, ставших долгожданными киноновинками этого года, откроют работу многих кинотеатров Санкт-Петербурга после вынужденного шестимесячного перерыва из-за коронавируса. На 12 сентября их анонсировали в кинотеатрах объединенной киносети "Формула кино", "Синема парк", "Кино Окко", в сети кинотеатров "Мираж Синема", а также в кинозале на студии "Ленфильм".

"Кинотеатры возобновляют работу с долгожданных новинок: фильма Кристофера Нолана "Довод" (в том числе в формате IMAX) и киноадаптации культового мультфильма "Мулан". Также 12 сентября в 19:30 мск в кинотеатрах "Формула кино Галерея" и "Формула кино Мега Дыбенко" состоится прямая трансляция первого большого сольного шоу Клавы Коки "Покинула чат". Жители не только Москвы, но и 28 городов по всей России смогут увидеть большое шоу одновременно в клубе "19:30 Moscow" и в кинозалах киносети", - говорится в сообщении, распространенном объединенной киносетью.

"Довод" и "Мулан" также покажут на первых после снятия ограничений сеансах на "Ленфильме". "В дальнейшем (с 18 сентября) зрители смогут посмотреть "Шугалей - 2" режиссера Максима Бриуса о российском социологе Максиме Шугалее, а с 24 сентября - фильм "Стрельцов" Ильи Учителя о звезде советского футбола Эдуарде Стрельцове", - отметили в пресс-службе киностудии. Кроме того, в культурно-выставочном пространстве гостей ожидает новая экспозиция, посвященная известному актеру Павлу Кадочникову, а с 17 сентября с показа фильма "Шугалей" возобновятся еженедельные бесплатные кинопоказы с обсуждениями в рамках "Ленфильм-клуба".

Ровно в полночь

Картинами Нолана и Каро откроется с наступлением полночи 12 сентября и сеть кинотеатров "Мираж Синема" в Петербурге. "Мы так долго ждали открытия, что решили устроить первые сеансы в полночь, не дожидаясь утра 12 сентября. Это настоящий праздник для индустрии и наших зрителей", - привели ТАСС в PR-службе сети комментарий ее совладельца Олега Ивонинского.

По его словам, не все площадки "Мираж Синема" откроются в субботу. "Наши флагманские кинокомплексы в "Атлантике" и на Большом проспекте Петроградской стороны находятся на реновации. Обновленный "Мираж Синема" в "Атлантик Сити" откроется 19 сентября. "Мираж" на Большом проспекте возобновит работу к концу 2020 года. А вот "Мираж Синема" в ТРК "Ульянка", к нашему большому сожалению, уже не откроется из-за отказа арендодателя предоставить приемлемые условия для возобновления коммерческой деятельности", - сказал Ивонинский.

Авторское и фестивальное кино

С 12 сентября планируют открыть и популярный среди горожан "Кино&Театр" в гостинице "Англетер", который является единственным кинотеатром в историческом центре Петербурга, где все фильмы идут на языке оригинала с субтитрами. График сеансов пока находится в разработке.

"Исключительно крепкий, хороший мейнстрим, авторское кино, фестивальное кино, исключительно язык оригинала и субтитры, - рассказал ТАСС о репертуаре кинотеатра его владелец Станислав Ершов. - Есть хорошая дебютная независимая история, релизы, связанные с закрытыми показами фильмов, не вышедших в большой прокат из-за пандемии, и, безусловно, все, что сейчас активно идет в прокате в регионах, где были открыты кинотеатры раньше, у нас тоже появится. И фильмы из фестивальной нашей летней истории ("Summertime Drive-in Festival", состоявшийся в конце августа): "Поезд в Пуссан", "Мой создатель" и "Молочные зубы", наиболее востребованные зрителем на фестивале в Гостином дворе (под открытым небом), они тоже появятся на нашем экране".

Ершов также отметил, что кинотеатр вернется к традиционным для себя форматам общения со зрителями. "Сохранятся и творческие встречи, и приезды режиссеров. Останутся и Q&A (встречи в формате "вопрос-ответ"), и все наши любимые формы общения с аудиторией", - добавил он.

Новые правила посещения

Согласно новым санитарным предписаниям, вместимость кинозалов будет ограничена до 50% от общего количества мест в зале, интервалы между сеансами увеличены до 30 минут для дополнительной уборки, проветривания и дезинфекции помещений.

"На всех входах в кинозалы будут размещены санитайзеры с дезинфицирующими средствами. Помимо этого, внедрена система бесконтактной проверки билетов. Для предотвращения повышенного скопления людей в фойе, зрителей будут пускать в залы раньше, а сохранять необходимую социальную дистанцию поможет специальная информационная разметка", - рассказали в объединенной киносети.

В начале сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, в соответствии с которым с 12 сентября в городе возобновляется работа театров, кинотеатров, иных организаций исполнительских искусств.