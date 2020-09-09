Режиссер Абель Феррара представит в Москве свой новый фильм "Сибирь"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Американский независимый режиссер Абель Феррара, обладатель приза за вклад в развитие современного кинематографа Венецианского кинофестиваля, лично представит в Москве новый фильм "Сибирь" с Уиллемом Дефо в главной роли и проведет творческую встречу в Санкт-Петербурге, сообщают организаторы его визита.

"10 сентября в Санкт-Петербурге на киностудии "Лендок" состоится творческая встреча с режиссером. 11 сентября в Москве в рамках закрытия ART Newspaper Russia Film Festival в кинотеатре "Иллюзион" состоится официальная российская премьера фильма", - рассказали организаторы.

Мировая премьера фильма "Сибирь" Абеля Феррары состоялась в конкурсной программе юбилейного Берлинале в 2020 году. Драма с Уллемом Дефо в главной роли рассказывает о человеке, который уезжает от цивилизации, чтобы погрузиться в себя и обрести внутренний покой. При этом в уединении его продолжают терзать видения прошлой жизни. В октябре картину выпустят на видеосервисе Wink.

В рамках Венецианского кинофестиваля 2020 года Феррара получил специальный приз Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award, который присуждается за вклад в развитие современного кинематографа.

Первый успех пришел к Абелю Ферраре в 1979 году после выхода фильма "Убийца с электродрелью", в котором он также сыграл главную роль. Он также снял картины "Мисс сорок пятый калибр", "Король Нью-Йорка", "Плохой лейтенант". Работы Феррары неоднократно участвовали в международных смотрах, в том числе, Венецианском, Каннском и Берлинском кинофестивалях.