В Югре открылся культурно-выставочный центр Русского музея

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Коллекция картин купца первой гильдии Василия Кокорева (1817-1889), состоящая из 48 работ художников, в том числе Карла Брюллова и Алексея Венецианова, представлена в среду на открытии культурно-выставочного центра Русского музея (Санкт-Петербург) в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Об этом сообщает в среду департамент общественных и внешних связей Югры.

В декабре 2019 года генеральный директор Русского музея Владимир Гусев сообщал, что в Когалыме появится филиал музея, не уточняя подробностей. В январе 2020 года об этом же сказал Владимир Мединский, занимавший на тот момент пост министра культуры РФ. Директор департамента культуры Югры Артур Латыпов сообщал ТАСС, что филиал появится в Когалыме до 2023 года, а в настоящее время идет работа по открытию в городе культурно-выставочного центра Русского музея для которого выделено помещение площадью около 500 кв. м. По его словам, культурно-выставочный центр будет выставочной площадкой, на которой Русский музей будет представлять коллекции из своих фондов.

"Новый культурно-выставочной центр государственного Русского музея открылся в Когалыме в среду. В нем представлена выставка "Коллекция В. А. Кокорева", состоящая из 48 работ. В составе коллекции - работы Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Василия Тропинина и других", - сказано в сообщении.

По данным департамента, в центре оборудован информационно-образовательный класс, оснащенный персональными компьютерами для доступа к программам медиатеки, а также мультимедийный кинотеатр со зрительным залом на 40 мест. Площадь центра составляет 500 кв. м, из которых более 200 кв. м определено под выставочное пространство. Он стал пятым в России и первым в УрФО, а в его состав также вошли информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" и ресурсный центр творческого развития детей с различными социальными и физическими возможностями.

"Здесь, в Югре, особо заметно, что руководство региона понимает, насколько важна культура, в том числе для развития туризма. Благодаря открытию этого центра у жителей Когалыма, всего многогранного югорского края, всей России появилась возможность насладиться коллекциями Русского музея", - приводятся в сообщении слова Гусева.

Ранее в Когалыме открылся филиал Малого театра. Строительство новой сцены велось два года в рамках пятистороннего соглашения между Министерством культуры РФ, Малым театром, правительством Югры, компанией "Лукойл" и администрацией Когалыма.

О коллекции Кокорева

Как сообщается на сайте Русского музея, Кокорев (1817-1889) являлся купцом первой гильдии, коммерции советником, старообрядцем. Галерея Кокорева, открытие которой состоялось в Москве в январе 1862 года, просуществовала только до середины 1860-х годов, когда финансовые трудности заставили владельца начать переговоры о продаже коллекции. В марте 1870 года принадлежавшие ему 156 работ русской школы живописи были приобретены для коллекции государя наследника цесаревича Александра Александровича. В 1897 году, при организации Русского музея императора Александра III, в его собрание были переданы 106 первоклассных произведений живописи, некогда украшавших галерею Кокорева. Впоследствии в экспозицию музея попали и другие работы из его коллекции, не купленные в свое время для цесаревича Александра Александровича.

В 1920-1930-е годы значительная часть этих работ была выдана на постоянное хранение в разные музеи СССР, однако ядро коллекции Кокорева осталось в Русском музее.

В коллекции Кокорева живописные работы Карла Брюллова, произведения Федора Алексеева, Петра Басина, Александра Варнека, Алексея Венецианова, Григория Мясоедова, Александра Орловского, Василия Тропинина, Никанора и Григория Чернецовых, Сильвестра Щедрина и других отечественных мастеров XIX века.

Русский музей, обладающий наиболее полной коллекцией отечественного искусства из более 400 тыс. произведений тысячелетнего периода, с Х по ХХI век, также выступает как авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев страны. Музей обладает сетью из более 200 филиалов в России и за рубежом.