Музеи введут иерархию билетов, чтобы не повышать цены для всех и иметь доход

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ведущие российские музеи планируют ввести иерархию билетов, чтобы иметь возможность получить доход от продажи, но при этом не повышать цены для всех категорий посетителей. Об этой системе рассказал в среду генеральный директор Государственного Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский во время онлайн-конференции на тему: "Музеи мира: новая реальность онлайн и офлайн". Его в этом вопросе поддержала директор Пушкинского музея Марина Лошак.

"Беспокоиться особенно не надо, но надо понимать, что будет некая иерархия, - сказал Пиотровский, отвечая на вопрос о возможном повышении входных цен. - Есть просто билеты, и есть уже сейчас довольно много билетов, которые позволяют тебе чуть больше, чем другие (особое время, специальные экскурсии и так далее), которые будут стоить другие деньги. Такая иерархия - попроще и подороже, это будет наш главный способ зарабатывать деньги, получать их от тех, кто может дать больше".

Лошак подтвердила, что музеи стараются не повышать цены, несмотря на непростую ситуацию. При этом, по ее словам, необходима дифференциация в вопросе посещения музея, и это касается не только продажи билетов, но и предоставления права бесплатного входа для отдельных категорий посетителей.

"Невозможно отказать людям, поскольку мы все действительно хотим всеобщего просвещения, нельзя лишать людей привычного посещения музея. Но то, что нужно дифференцировать такого рода вещи и пересматривать их очень серьезно - это правда", - сказала она.

Как отметил во время конференции Пиотровский, новые правила, введенные в связи с пандемией коронавируса, делают посещение музеев роскошью, доступной не для всех. "Все не могут войти в музей. Все могут смотреть онлайн, а посещение офлайн становится роскошью - в музеи теперь ограниченный впуск, в музей надо покупать электронный билет - не каждый может его купить, и приехать в город, где есть музей, сейчас сложно. То есть, пребывание в музее теперь некая привилегия, которую надо ценить", - сказал он.

Льготы на роскошь

Гендиректор Эрмитажа также напомнил, что музею пришлось приостановить действие многих льгот, которые существовали до пандемии. По его словам, ранее правом бесплатного входа пользовались около трети посетителей Эрмитажа, и музей это компенсировал за счет доходов от туристов, теперь это возможно только за счет благотворителей.

"У нас был в Эрмитаже громадный список людей, за которых мы платили сами, теперь мы этого делать не можем. Государственных привилегий тоже нет - есть некие законы, которые тоже финансово не обеспечены, позволяющие бесплатный вход раз в месяц детям, студентам и так далее. Мы сейчас строим финансовые схемы с благотворителями, чтобы меценаты придумывали варианты бесплатного входа тех или иных людей. Мы все сами должны придумать эту схему финансирования, чтобы роскошь стала доступной, но надо понимать, что бесплатный билет - это не право, данное от рождения, это музей делится, чтобы люди могли приобщиться. Люди должны понимать, что бесплатность - это не открывать дверь ногами, это подарок, который дает музей", - сказал Пиотровский.

Лошак также отметила, что в период пандемии и режима ограничений в Пушкинском музее пришлось отказаться от части льгот, поскольку ресурсы учреждения не позволяли их компенсировать, хотя в обычное время, по ее словам, "музей сам придумывал и придумывает, как наградить этими возможностями как можно больше людей". "Конечно, музеи - очень социально ориентированные институции. И количество льгот, которые мы даем, превышает все мыслимые и немыслимые возможности", - сказала Лошак.