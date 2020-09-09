Гендиректором "Ленфильма" стал глава 1stMediaInvest Федор Щербаков

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Глава медиахолдинга 1stMediaInvest Федор Щербаков избран генеральным директором "Ленфильма". Полномочия врио гендиректора киностудии Инессы Юрченко, которая занимала этот пост с февраля, прекращены, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Росимущества.

"На основании поступившего в Росимущество в установленном порядке ходатайства Минкультуры России и с учетом решений, принятых на заседании Комиссии по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, Росимуществом издано распоряжение от 8 сентября 2020 года <...> "О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Киностудия "Ленфильм", которым полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора АО "Киностудия "Ленфильм" Юрченко И.Ю. прекращены, а генеральным директором общества избран Щербаков Ф.Н.", - сообщили в пресс-службе.

24 декабря 2019 года Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры РФ, объявил, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене ее генерального директора, которым на тот момент являлся Эдуард Пичугин. Тогда сообщалось, что Пичугин будет выполнять обязанности гендиректора до назначения временного управляющего. Мединский также отмечал, что первоочередной задачей для студии является погашение долгов. Впоследствии распоряжением Росимущества 7 февраля продюсер Инесса Юрченко была назначена врио гендиректора "Ленфильма".

Федор Щербаков ранее являлся советником председателя Совета директоров ОАО "Курорты Северного Кавказа", гендиректором АНО "Спорт Высших Достижений" Олимпийского комитета РФ. Также в его биографии - работа в администрации Волгоградской области, в ОАО "Стройтрансгаз". Занимал пост помощника министра регионального развития РФ.

О ситуации на киностудии

"Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. В июле врио гендиректора киностудии Юрченко уточнила на пресс-конференции, что основной долг перед банком ВТБ составляет 1,5 млрд рублей и около 700 млн рублей - по процентам. Кроме того, среди других долгов киностудии - задолженность по налогам - 23,8 млн рублей, перед Госфильмофондом - около 51 млн рублей, по коммунальным платежам - 25 млн рублей.

Отмечалось также, что Министерство культуры РФ, Министерство финансов РФ, банк ВТБ и "Ленфильм" совместно работают над исполнением поручения президента РФ по предотвращению банкротства киностудии и дальнейшей нормализации ее экономического состояния. В переговорах с банком ВТБ киностудии удалось достичь льгот по обслуживанию кредитной линии: снизить ставку с 10% до 0,1%. В июле также было объявлено, что "Ленфильму" предоставлены кредитные каникулы до сентября 2020 года. Правительство РФ включило киностудию в реестр системообразующих предприятий.

Совет директоров "Ленфильма" утвердил программу финансового оздоровления киностудии. Финансовая модель развития компании предполагает выход на самоокупаемость в 2025 году.