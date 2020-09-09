Швыдкой заявил, что заполнение залов на 70% позволит театрам зарабатывать

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Возможная заполняемость залов до 70% посадочных мест даст частным театрам возможность зарабатывать, тогда как сейчас они работают в убыток. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой на открытии сезона.

Ранее статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова сообщала, что возможную заполняемость театральных залов разрешат увеличить до 70% с середины сентября. Она подчеркнула, что такая рассадка возможна при соблюдении всех мер безопасности - ношении масок и перчаток. При этом окончательное решение о допустимом количестве зрителей в зале будет принимать каждый регион в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

"Для нас это стало бы очень важным шагом, потому что мы начинаем работать не в убыток с 60% заполняемости. И когда у нас в зале 950 человек из 1 662 возможных, мы в порядке. Меньше - мы доплачиваем", - сказал Швыдкой.

Худрук Театра мюзикла также отметил, что важной задачей станет возвращение публики в залы. "Надо вернуть доверие зрителей, чтобы они не боялись приходить в театр. Одно дело - вам надо поехать в другой город, вы должны сесть в самолет или поезд. И другое дело - поход в театр, удовольствие, которое не обязательно", - отметил он.

Швыдкой заметил, что пока сложно предсказать, как будут идти продажи. "У зрителя нет ощущения "длинной дистанции". Если раньше он мог купить билеты даже на январь, то сейчас они не знают: а вдруг мы купим, и опять ничего не получится. Поэтому сейчас зрители берут билеты на "короткую дистанцию". Это меняет психологию продаж", - пояснил он.

Массовые мероприятия, в том числе работа концертных залов, были запрещены в России с середины марта для борьбы с распространением коронавируса. Московская мэрия разрешила с 1 августа возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, при заполняемости не более чем на 50%.