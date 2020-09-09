Московский театр мюзикла посвятил открытие сезона врачам

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский театр мюзикла дал в среду первый спектакль своего юбилейного, десятого сезона, а также первый с момента введения ограничительных мер в связи с пандемией. Это знаковое событие театр отметил в компании тех, кто помогает бороться с коронавирусом, - врачей и медработников.

"Здесь сегодня присутствуют врачи московских больниц, медсестры, сотрудники разных уровней. Сегодняшний спектакль мы посвятили вам, - обратился к зрителям художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой. - Все эти долгие месяцы мы восхищались вами".

Швыдкой отметил, что артисты и врачи схожи в своей миссии. "Вы делаете великое дело - врачуете тела и души. В этом смысле мы близки друг другу: по части тел мы не слишком продвинулись, но мы занимаемся психическим здоровьем. Мы стараемся делать так, чтобы люди почувствовали себя чуть-чуть счастливее, благополучнее, чтобы им показалось, что жизнь хороша", - пояснил он.

Худрук Театра мюзикла также выразил надежду, что благодаря труду врачей шахматная рассадка в театрах вскоре сменится привычной. "Потому что без тактильного контакта жизнь продолжаться не может", - подчеркнул Швыдкой.

Врачи увидели последнюю предкарантинную премьеру театра - мюзикл "ПраймТайм", созданный московской труппой совместно с канадским театром-цирком "7 пальцев". Режиссером с российской стороны выступила Марина Швыдкая, с канадской - Себастьян Солдевилья. Либретто мюзикла написана Елена Киселева, стихи - лидер рок-группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. Для создания музыки пригласили канадца французского происхождения Максима Лепажа.

Постановка рассказывает историю современной "Золушки", которая мечтает покорить телевидение. Первый показ спектакля состоялся 5 марта .