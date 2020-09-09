Фильмы "золотой коллекции" киностудии "Ленфильм" покажут в телеэфире в России и за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Художественные фильмы из "Золотой коллекции" старейшей отечественной киностудии "Ленфильм" покажут в эфире "Дома Кино" и каналов "Цифрового Телесемейства" Первого канала в России и за рубежом. Трансляции станут первым этапом реализации соглашения между киностудией и компанией "Первый канал. Всемирная сеть", сообщили журналистам в среду в пресс-службе кинокомпании.

"Сегодняшнее подписание долгосрочного контракта о сотрудничестве со старейшей киностудией страны - легендарным "Ленфильмом" - совершенно логичное продолжение целенаправленной политики по поддержке и продвижению отечественного кинематографа в России и за рубежом, которую проводит "Первый Канал. Всемирная Сеть". "Золушка" и "Старик Хоттабыч", "Свадьба в Малиновке" и "Собачье сердце", "Полосатый рейс", "Соломенная шляпка", "Зимняя вишня", и, конечно же, "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", - шедевры киностудии "Ленфильм", которые неизменно демонстрируют высочайшие телевизионные рейтинги уже многие годы подряд", - привели в пресс-службе слова генерального директора компании "Первый канал. Всемирная сеть" Алексея Ефимова. Речь идет о более чем 2 тыс. часов фильмов.

Соглашение также включает в себя пункт о поддержке новых проектов "Ленфильма". "Уверен, не за горами и новые проекты студии, которые мы также поддержим и которые обязательно займут достойное место в лидерах кинопоказа", - отметил Ефимов.

"Золотая коллекция" включает более тысячи фильмов, которые были сняты на "Ленфильме" до 1992 года, многие из них считаются классикой советского кинематографа.

Киностудия "Ленфильм" ведет историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 30-х годах прошлого века. На студии сняты такие фильмы как "Чапаев", трилогия о Максиме, "Гамлет", "Дама с собачкой", "Двадцать дней без войны" и множество других.