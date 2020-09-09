Башмет и "Солисты Москвы" дали концерт в Твери для медработников, учителей и многодетных

ТАСС, 9 сентября. Юрий Башмет и камерный ансамбль "Солисты Москвы" в среду выступили на площади Славы в Твери в рамках Фестиваля искусств с программой, составленной из классических произведений русских и зарубежных композиторов. Зрителями стали в том числе медицинские работники, педагоги, многодетные семьи, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В рамках Фестиваля прошел концерт на площади Славы. В этом году его зрителями стали работники сфер здравоохранения, образования, социальной защиты населения, а также ветераны и многодетные семьи. Для них на сцене выступил камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством главного дирижера Юрия Башмета", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В пресс-службе отметили, что концерт состоял из популярных классических произведений русских и зарубежных композиторов, в том числе Чайковского, Вьетана, Сарасате, Бенда, Паганини, Моцарта.

Башмет в рамках фестиваля провел мастер-класс для учащихся детских музыкальных школ Твери и области. "Участниками занятия стали одаренные дети из Твери, Кимр, Ржева, стипендиаты и обладатели премии губернатора Тверской области, лауреаты всероссийских конкурсов. По мнению губернатора Игоря Рудени, Тверская область является одним из центров музыкальной культуры в стране, ежегодно принимает всероссийские и международные фестивали, в том числе новой традицией стали летние музыкальные концерты под открытым небом", - отметили в пресс-службе.

Впервые выступление народного артиста России Юрия Башмета в рамках Фестиваля искусств состоялось в 2018 году на Театральной площади Твери. Произведения П. Чайковского исполнил симфонический оркестр "Новая Россия". В 2019 году маэстро выступил с камерным ансамблем "Солисты Москвы".