Во Владикавказе после реконструкции открылся старейший на Северном Кавказе музей

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Старейший на Северном Кавказе Национальный музей открылся в среду во Владикавказе после реконструкции, которая длилась с конца 1980-х годов.

"Открытие музея - очень значимое событие, здесь будет храниться память нашего народа, материальные свидетельства великой истории, наследие предков - от глубокой древности до наших дней. У нас есть все предпосылки для того, чтобы создать во Владикавказе культурный кластер, превратить столицу республики в передовой центр культуры и искусства на Юге России. Уверен, Национальный музей приобретет большую популярность как среди жителей республики, так и среди ее гостей", - сказал на торжественной церемонии открытия глава республики Вячеслав Битаров.

Национальный музей располагается в историческом центре столицы республики, на проспекте Мира. После реконструкции там появились выставочные и экспозиционные площади, реставрационные мастерские и служебные помещения. В нем созданы и фондохранилища, оснащенные необходимым оборудованием и устройствами для создания оптимального режима хранения экспонатов, в том числе уникальных. После реставрации в выставочных залах представлены экспонаты начиная с палеолита до наших дней.

Также на территории музея открылись после ремонтно-реставрационных работ объекты культурного наследия регионального значения: особняк Ходякова и "Табачная фабрику Б. С. Вахтангова, 1903 года". Работы велись за счет федеральной адресной инвестиционной программы.

Национальный музей Северной Осетии находился на реконструкции с конца 1980-х годов. В 2008 году работы возобновились, но неоднократно приостанавливалось из-за отсутствия финансирования.

В 2017 году в рамках соглашения между Министерством культуры РФ и правительством республики проведение реконструкции Национального музея было выделено 97,83 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета 7,83 млн рублей.