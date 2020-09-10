"Автопортрет" Малевича и работы других авангардистов покажут на выставке в "Зарядье"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Выставка "Авангард. Три персоны", приуроченная к 20-летию Московского музея современного искусства (MMOMA), открывается в Подземном музее парка "Зарядье" в четверг в рамках цикла #три_ и продлится по 11 октября. Она объединила "Автопортрет" Казимира Малевича и работы Александры Экстер и Владимира Стенберга, рассказали ТАСС кураторы.

В экспозицию, вход на которую будет свободным, вошли работы из собрания Московского музея современного искусства, выставка приурочена к его 20-летию. Центральная фигура авангарда - Казимир Малевич - представлен работой "Автопортрет" (1934). Полотно "Женщина с рыбой" (1932-1934) принадлежит "амазонке" русского авангарда Александре Экстер. Также в составе экспозиции произведение "Рабочий" (начало 1920-х) кисти представителя отечественной школы конструктивизма Владимира Стенберга. Кураторами проекта выступают Екатерина Зайцева и Владимир Прохоров.

"Мы подумали, что хорошо бы как-то нетривиально подойти к теме авангарда. И у нас вот эти три работы сначала выступали под рабочим названием "Визионеры". Речь о том, что все эти художники сначала были такими экспериментаторами и в какой-то мере провидцами, как мы даже говорим про Малевича. Но интересно посмотреть, к чему эти провидения привели в поздний период творчества - остается ли что-то авангардное, есть ли тут какая-то динамика", - сказала Зайцева.

По замыслу организаторов, выставка предлагает сконцентрировать внимание зрителя на важной теме, которая среди прочих выделяется в искусстве начала ХХ века, а именно на обретении человеком свободы самовыражения, преодолении условностей и стереотипов. "Здесь перекликаются две такие линии - личности самих художников и те, кто изображен на холстах. Рабочий, женщина и Малевич - три важных блока для искусства авангарда. Потому что рабочий - интерес к человеку труда, особенно после революции. Женщина - как раз в это время движение эмансипации, феминизма тоже очень важно. И, наконец, Малевич - в эпоху авангарда личность художника, личность автора выходит на первый план", - пояснил Прохоров.

Три работы дополняют архивные фото и видео в мультимедийной части экспозиции, которые помогают сфокусироваться на знаковых персонах эпохи авангарда и показать произведения в контексте музейного собрания MMOMA.

Цикл #три_ состоит из коротких, сменяющих друг друга выставок. В центре экспозиции всегда находятся три работы, раскрывающие суть стиля или определенного периода мастера. Их дополняет мультимедийная часть, погружающая посетителей выставки в биографию художников и исторический контекст. С начала проекта в Подземном музее уже можно было увидеть работы Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Аристарха Лентулова, Зураба Церетели, Игоря Обросова, Ильи Глазунова и Константина Худякова.