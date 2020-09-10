Большой театр откроет балетный сезон постановкой, созданной во время пандемии

МОСКВА, 10 сентября. /Корреспондент ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) открывает в четверг балетную афишу 245-го сезона премьерой четырех одноактных постановок под общим названием "Четыре персонажа в поисках сюжета", которые были созданы молодыми зарубежными хореографами с артистами Большого театра во время пандемии. Премьерные показы пройдут также 11 и 13 сентября на Новой сцене, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Большой театр открыл свой 245-й сезон 6 сентября, когда на Исторической сцене была показана опера Джузеппе Верди "Дон Карлос" со звездным составом исполнителей главных партий, в числе которых значатся Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов. Спектакль также был дан 8 сентября, и сегодня тоже состоится показ, - сказала Новикова. - А в это же время на Новой сцене Большой театр откроет свой балетный сезон - будет представлена внеплановая премьера четырех одноактных балетов под общим названием "Четыре персонажа в поисках сюжета", которые были созданы молодыми зарубежными хореографами вместе с артистами Большого театра во время пандемии".

Пресс-атташе отметила, что идея такого проекта возникла у руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева во время изоляции в конце апреля 2020 года. Как ранее сам Вазиев рассказал в интервью ТАСС, "ситуация была очень сложная, все так скучали по работе, что захотелось молниеносно увлечь артистов, придать им силу, энергию, надежду, зажечь людей творчеством".

Просмотрев большое количество видеозаписей, посоветовавшись с коллегами, Вазиев остановил свой выбор на четырех молодых хореографах из разных стран. "Это Брайан Ариес (Пуэрто-Рико), художественно сформировавшийся в Школе исполнительских искусств La Guardia в Нью-Йорке, Симоне Валастро (Италия), выпускник академии Ла Скала, болгарин Димо Милев, выпускник балетной школы в Софии, и Мартин Шекс (Франция), выпускник школы Парижской национальной оперы", - перечислила пресс-атташе, уточнив, что они поставили балеты "Девятый вал", Just ("Всего лишь"), Fading ("Угасание") и "Тишина".

Собеседница агентства подчеркнула, что изначально обговаривался определенный формат работы, не подразумевающий участие большого кордебалета и изготовления масштабных декораций. "В результате три работы из четырех представляют собой композиции примерно на 15 минут. Исключением станет одноактный часовой балет "Девятый вал", рассчитанный на 40 исполнителей", - проинформировала Новикова.

По ее словам, в предстоящей премьере заняты ведущие артисты труппы: Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Анна Никулина, Евгения Образцова, Ольга Смирнова, Маргарита Шрайнер, Артемий Беляков, Владислав Лантратов, Семен Чудин, Якопо Тисси, Денис Савин, Игорь Цвирко.

Эксклюзив во время пандемии

Также Махар Вазиев поделился с журналистами своими мыслями по поводу предстоящей премьеры на пресс-брифинге.

"Когда перерыв в работе, связанный с эпидемией коронавирусной инфекции, затянулся, я подумал, что надо что-то делать, - поделился он. - Мы в какой-то степени оказались самыми уязвимыми. Сама специфика нашей работы требует особых условий. Никто не знал, сколько это будет продолжаться. Многие артисты пытались поддерживать форму, занимались дома. В этом смысле честь и хвала артистам и нашим педагогам, которые поддержали артистов и по видеосвязи начали с ними заниматься классом. Мы думали, как же мы будем дальше существовать. Мы хотели найти какой-то минимальный способ дать надежду всем актерам".

По словам Вазиева, балетный мир не такой огромный. С помощью друзей он стал искать молодых балетмейстеров из тех, кто свободен, чтобы начать с ними переговоры о работе в Большом театре.

"Мне прислали достаточно большое количество имен хореографов, я их стал отбирать, пересматривая их работы по видео, - сказал руководитель труппы Большого театра. - Дальше я обращался к нашим партнерам, в частности, к Олегу Владимировичу Дерипаске. Огромное ему спасибо, огромное спасибо и нашему генеральному спонсору [компании] "Ингосстрах", они оказали содействие и поддержку в полном объеме. И частично помог Роман Абрамович".

При этом, как отметил Вазиев, у него не было уверенности, что задуманное осуществится. "У меня не было на том этапе никакой уверенности, что нам удастся привезти приглашенных хореографов и что в итоге это выльется вот в такой проект - четыре внеплановые постановки, которыми мы собираемся открывать балетный сезон после почти полугодового перерыва". - поделился он.

Вазиев выразил надежду, что все пройдет удачно. "Верю, что предстоящий сезон удастся провести. Дай Бог всем нам, чтоб мы скорее забыли, что была такая ситуация", - пожелал руководитель балетной труппы ГАБТ.

Мнения зарубежных хореографов

Своим мнением о работе в Большом поделились с журналистами зарубежные хореографы.

"Я никогда не был в России и мало что знал об этой стране. Когда Махар Вазиев сделал мне предложение осуществить постановку в Большом театре, я решил, что мне надо как можно глубже погрузиться в русскую историю и культуру. Я стал читать, смотреть, знакомиться с художественным наследием и увидел работы Айвазовского, которые меня поразили. Мне также хотелось, чтобы звучала музыка русских композиторов. Мой выбор пал на Михаила Глинку и Николая Римского-Корсакова", - сказал Брайан Ариас, постановщик балета "Девятый вал".

Он также сообщил, что выступал на многих сценах мира как танцовщик и как хореограф, ставив балеты в разных театрах. "Но Большой театр - лучший в мире", - заявил Ариас.

Не воздержался от восторгов и постановщик балета "Всего лишь" (Just) Симоне Валастро. Он рассказал, что главный импульс возник у него из музыки Дэвида Ланга. "Этого композитора я давно люблю и хотел поставить балет на его музыку. Когда Махар Вазиев спросил, нет ли у меня в голове какого-то небольшого произведения на 15 минут, я сразу вспомнил Ланга и его сочинение Just - "Всего лишь". Сегодня тема любви кажется мне самой главной. За эти месяцы изоляции мы многое стали ценить иначе. А еще я очень счастлив, что мне выпала такая возможность работать с одними из лучших танцовщиков в мире", - признался хореограф.

Для Димо Милева, постановщика балета Fading ("Угасание"), отправной точкой, по его словам, стала трагическая судьба композитора Энрике Гранадоса. "Он всю жизнь боялся утонуть. Но ему пришлось плыть в Америку, где в Нью-Йорке ставилась его опера, хотя он был уверен, что погибнет. На обратном пути из Америки пароход, на котором он плыл, разгромили немцы, его жена оказалась в воде. Он бросился за ней в волны, и они утонули вместе. Мне показалось, что это чувство тревоги, надвигающейся опасности, неизвестности созвучно тому, что мы испытываем сегодня. В моем сочинении нет сюжета. Это только чувства, эмоции, атмосфера", - поделился хореограф.

А Мартин Шекс рассказал, что музыкальной основой его балета "Тишина" стала вторая часть концерта Tabulа Rasa Арво Пярта - "Silentium", что и дало название новому балету. "Я был поражен, найдя позже удивительные стихи Федора Тютчева с аналогичным названием, точно отражающие и собственные ощущения хореографа. Балет как бы строится по канве этого поэтического произведения", - пояснил Шекс.

Отзывы участников проекта

Охотно делились эмоциями и участвующие в проекте артисты Большого театра. Так, ведущая солистка балета ГАБТ Екатерина Крысанова призналась, что открыла для себя много нового, работая с молодыми зарубежными хореографами. "Спасибо огромное нашему руководителю за то, что это свершилось, - сказала балерина. - Он хотел помочь артистам, чтобы мы не простаивали, чтобы мы начали что-то делать. Я надеюсь, что все состоится, и мы снова выйдем на сцену".

Коллегу поддержал премьер Большого театра Владислав Лантратов. "Мы невероятно счастливы, что с середины июля начали работать над новыми балетами с хореографами из-за рубежа. Для нас это огромное счастье - вырваться из дома, вновь войти в театр, в залы и вновь начать творчество. Хореографы - совершенно невероятные молодые люди с новым мышлением, с новыми взглядами. Этот опыт для нас, конечно, особенный", - заявил артист.

В том же ключе отозвалась о новом проекте прима Большого театра Светлана Захарова. "То, что сделано молодыми зарубежными хореографами, это совершенно новое, - подтвердила артистка. - Спасибо за организацию этого проекта, мы так хотели работать. Очень соскучились. Я надеюсь, что сезон откроется и закроется вовремя, а не вынужденно. Хочу всем пожелать успехов, удачи, хорошего старта".

Премьера балетов под общим названием "Четыре персонажа в поисках сюжета" состоится на Новой сцене Большого театра 10, 11, 13 сентября, причем показ 13 сентября пройдет в рамках программы "Большой - молодым", уточнили в пресс-службе ГАБТ.