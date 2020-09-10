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Большой театр отменил спектакль "Дон Карлос" из-за болезни Ильдара Абдразакова

У певца обнаружено острое респираторное заболевание

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) отменяет назначенный на четверг оперный спектакль "Дон Карлос" Джузеппе Верди в связи с болезнью одного из исполнителей - певца Ильдара Абдразакова. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

"Мы отменяем спектакль в связи с тем, что заболел Ильдар Абдразаков. У него обнаружено острое респираторное заболевание. По первому анализу предполагается коронавирус. Врачи сейчас занимаются исследованием и подтверждением этого анализа", - сказал он.

Урин обратил внимание, что анализы будут взяты также у всех, кто непосредственно контактировал с певцом. "Для этого сейчас предпринимаются срочные меры, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса", - подчеркнул директор театра, добавив, что зрителям театр возвращает средства за билеты на несостоявшийся спектакль. "Конечно, в первую очередь, мы желаем скорейшего выздоровления нашему любимому коллеге и другу", - сказал директор ГАБТ.

Большой театр 6 сентября открыл оперой "Дон Карлос" свой 245-й сезон. Ведущие партии в спектакле исполняют Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов.

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РоссияУрин, Владимир Георгиевич
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