Документальный фильм о жизни и творчестве Рахманинова снимут к 150-летию композитора

ТАМБОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры России планирует выпустить документальный фильм о жизни и творчестве известного российского композитора Сергея Рахманинова. Фильм будет приурочен к 150-летию композитора, рассказала в четверг замминистра культуры Алла Манилова на конференции по подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова в Тамбове.

"Говорили с министром [культуры] о необходимости создания документального фильма о творчестве Рахманинова. Деньги на этот фильм уже предусмотрены", - сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить план по проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Активная подготовка к юбилею композитора ведется в Тамбовской области, которая должна стать центром празднования памятной даты.

Манилова сказала, что для празднования 150-летия Рахманинова создан оргкомитет во главе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, в который также вошли выдающиеся музыканты, руководители ведущих концертных организаций России, главы регионов, представители Русской православной церкви. Первое заседание оргкомитета пройдет 16 сентября, на нем утвердят трехлетний план мероприятий по празднованию 150-летия Рахманинова. По ее данным, имя Рахманинова планируют дать ряду объектов в городах России.

"У нас в рамках основных юбилейных торжественных мероприятий будет много крупнейших мероприятий в сфере исполнительского искусства. Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова - это главный, крупнейший конкурс, который инициирован Денисом Мацуевым, это конкурс высшего, мирового уровня. Особое внимание уделим планированию гала-концерта, который станет торжественным открытием [мероприятий] в 2023 году", - сказала Манилова.

Она добавила, что в 2023 году в Москве также пройдет крупный симпозиум "Рахманинов. XXI век", запланированы мероприятия в музее-усадьбе композитора "Ивановка" в Тамбовской области, а по инициативе правительства Белгородской области к юбилею композитора пройдет Международный конкурс юных музыкантов. "Вместе с Министерством просвещения Российской Федерации проведем Всероссийский урок музыки Рахманинова, с Русским музыкальным издательством предусмотрено издание полного академического собрания сочинений Рахманинова в 50 томах", - сказала Манилова.

О композиторе

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе Первый концерт для фортепиано с оркестром, одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы", романс "В молчаньи ночи тайной". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.