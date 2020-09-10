Российский сериал "Эпидемия" выйдет на Netflix 7 октября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский сериал "Эпидемия" (To the Lake) Павла Костомарова выйдет на стриминговом сервисе Netflix 7 октября. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в пресс-службе кинокомпании 1-2-3 Production.

"Netflix объявил дату премьеры нового сериала в категории Original из России - "Эпидемия" появится на платформе 7 октября", - сообщили в пресс-службе

Постапокалиптический триллер выйдет в переводе на 12 языков с дубляжом и субтитрами в премиальной категории Netflix Originals.

"Эпидемия" является экранизацией книги Яны Вагнер "Вонгозеро" от режиссера Павла Костомарова. В сериале сыграли Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Александр Яценко.

В центре сюжета - атака неизвестного респираторного вируса, вызывающего быстрое поражение легких. Осознав масштабы пандемии, власти спешно закрывают города. Все въезды в них перекрыты, деньги теряют ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин. Повсюду банды мародеров, а те, кто еще вчера на дух не переносил друг друга, вынуждены объединить свои силы, чтобы выжить.