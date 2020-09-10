Любимова: увеличение числа посетителей учреждений культуры зависит от ситуации в регионах

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Увеличение допустимого количества зрителей в театрах, концертных залах и других учреждениях культуры будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Об этом в четверг сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова после отраслевого совещания в историко-культурном комплексе "Гостиные дворы" Архангельска.

"Вместе с Анной Юрьевной Поповой (главой Роспотребнадзора - прим. ТАСС) мы разработали документ, который позволяет регионам самостоятельно на него опираться. Санитарный главный врач, наш самый главный советчик в каждом регионе, в зависимости от количества заболевших самостоятельно принимает решение. Где-то число заболевших чуть больше, где-то чуть меньше, мы знаем, что изначально были регионы, где не был высокий процент заболевших, поэтому можно доводить до 70% [процент заполняемости залов]", - сказала она.

По словам министра, при принятии решения об увеличении заполняемости залов должны быть отработаны механизмы обеспечения санитарных требований и безопасности зрителей.

"При этом мы понимаем, что в этой ситуации безопасность превыше всего, и всегда любой регион, стартуя, начинает с 50%, никто никогда не начинает с 70%. Надо посмотреть, как люди будут входить, как выходить, как будет решена проблема рассадки. Когда этот механизм отлаживается и, например, больше заболевших не возникает, я думаю, что наши коллеги из министерства культуры регионального могут дальше аккуратно прорабатывать вопрос увеличения числа посетителей", - добавила Любимова.

Ранее статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова сообщала, что возможную заполняемость театральных залов разрешат увеличить до 70% с середины сентября. Она подчеркивала, что такая рассадка возможна при соблюдении всех мер безопасности - ношении масок и перчаток.