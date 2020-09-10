РАМТ отменил премьеру спектакля "Сын" Бутусова из-за коронавируса у артиста

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) отменяет премьерный показ спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова 11 сентября, так как у исполнителя главной роли Евгения Редько был диагностирован коронавирус. Об этом ТАСС сообщила в четверг директор театра Софья Апфельбаум.

"У исполнителя главной роли в спектакле "Сын" Евгения Николевича Редько диагностирован коронавирус. Мы получили подтвержденный тест. Делаем все, что необходимо в этой ситуации", - сказала она.

По словам Апфельбаум, все, кто работал в непосредственной близости с Евгением Редько во время спектакля, будут отправлены на карантин, а у остальных сотрудников театра будут взяты анализы.

Директор театра добавила, что другие спектакли пока не отменяются. "Работаем в штатном режиме. Это очень обидная ситуация, потому что в новый спектакль вложено много сил, мы очень ждали этой премьеры", - поделилась Апфельбаум. Она обратила внимание, что Редько играл без второго состава, поэтому замена невозможна.

Театр планирует, что премьера состоится 25 сентября. "А спектакль, который должен был быть завтра, переносится на 27 ноября. С тем, чтобы зрители смогли занять в зале те же места, на которые они приобрели билеты. Если этот вариант им подходит, просмотр спектакля переносится, если нет - билеты можно вернуть в кассу", - пояснила она.