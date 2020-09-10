Театр на Малой Бронной откроет новый сезон 19 сентября спектаклем Молочникова

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский театр на Малой Бронной откроет 75-й сезон премьерным показом спектакля "Бульба. Пир" в постановке Александра Молочникова 19 сентября. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.

"Мы перенесли премьеры, которые планировались на конец прошлого сезона, на нынешний сезон. Мы начинаем с той премьеры, до которой оставалось на момент закрытия театра на карантин буквально 2,5 недели. Это "Бульба. Пир" в постановке Александра Молочникова с набором прекрасных артистов и Театра на Малой Бронной, и приглашенных, - сказал он. - 18 сентября состоится светская премьера, а 19 и 20 - официальная премьера".

Спектакль будет представлен на сцене концертного зала "Дворец на Яузе", куда театр переехал на время ремонта в здании. Премьера должна была состояться еще в апреле 2020 года, но из-за пандемии была перенесена. В спектакле задействованы Игорь Миркурбанов, Александр Кузнецов, Мария Шумакова, Юлия Хлынина, Леонид Тележинский, Алексей Вертков, Татьяна Лозовая и другие артисты.

На сезон 2020/2021 запланированы десять новых постановок. В след за спектаклем "Бульба. Пир", по словам Богомолова, состоится премьера его постановки "Бесы" по Достоевскому. "Мы делаем спектакль совместно Театра на Малой Бронной и концертного зала "Барвиха Luxury Village", и Фонда имени Михоэлса. Премьера будет сыграна в концертном зале в Барвихе 21, 22 октября. Дальше он переедет в "Дворец на Яузе", - рассказал Богомолов. Роли в постановке исполняют Никита Ефремов, Елена Морозова, Вера Майорова, Игорь Миркурбанов, Василиса Перелыгина, Мария Шумакова и другие артисты.

Также в октябре на арендованной площадке театр представит премьеру спектакля "Оля+Сережа" в постановке Евгении Громовой. "Это фактически ее режиссерский дебют на профессиональной сцене, - пояснил худрук театра. - Женя ставит спектакль по прозе Юрия Трифонова с Ольгой Лапшиной и Иваном Шабалтасом в главных и единственных ролях, это спектакль на двоих".

В первой половине ноября запланирована премьера спектакля "Благоволительницы" по одноименному роману Джонатана Литтела. "Мы посвящали ее юбилею Победы. Она будет сыграна в ноябре на большой сцене театра, то есть на сцене "Дворца на Яузе". Спектакль в постановке молодого режиссера Микиты Ильинчика", - поделился режиссер. В проекте задействованы артисты театра и приглашенные актеры - Дмитрий Цурский, Мариэтта Цигаль-Полищук, Сергей Кизас, Владимир Яворский и другие.

Спектакли Вытоптова, Литвиновой и Богомолова

На декабрь в театре ожидается выход премьеры Саши Денисовой под рабочим названием "Бэтман против Брежнева". "Это вольная фантазия о человеке, жившем в брежневскую эпоху, в рабочее время служившем в учреждении, а в свободное от работы время боровшемся за справедливость в облике, подобном тому, в котором боролся Бэтман, в образе летучей мыши", - пояснил режиссер. Во второй половине сезона, весной, Кирилл Вытоптов планирует поставить спектакль "Летучая мышь" по Иоганну Штраусу в жанре "актерская оперетта".

Богомолов же поставит диптих "Покровские ворота" и "Месяц в деревне. Самоизоляция". Во второй постановке действие пьесы Ивана Тургенева будет перенесено в современное время, герои будут находиться на карантине в Подмосковье. Ведутся также переговоры о постановке с Ренатой Литвиновой, которая предложила театру свою авторскую постановку "Посмертные ранения".

Весной 2021 года состоится премьера проекта, совместного с агентством "Арт-партнер XXI" Леонида Робермана. Латышский режиссер Элмар Сеньков поставит "Уроки танго" с участием Аллы Сигаловой. Также в планах на 2021 год - еще одна постановка Александра Молочникова, а также спектакли Николая Рощина по пьесе Кирилла Фокина "Вечер в ресторане Sorbet Glace" и Андрия Жолдака о Соломоне Михоэлсе.

Богомолов рассказал, что театр продолжает работу по реформированию контрактной системы театра и переводу актерского состава на срочные трудовые договоры. Такая процедура касается артистов до 40 лет. Часть труппы, в которую входят возрастные артисты, по-прежнему сохраняет свои бессрочные контракты.