Учитель считает, что господдержку должны получать не менее 30 дебютных фильмов в год

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Приоритет в господдержке необходимо отдавать дебютному российскому кино, финансирование должны получать не менее 30 проектов в год. Такое мнение выразил режиссер Алексей Учитель в ходе экспертной дискуссии в ТАСС по треку "Новая молодежная повестка" форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

"Я считаю, что в кино приоритетной задачей (во всяком случае, госфинансирования) должны быть дебюты <…> В кино сейчас главная проблема - ты закончил институт, и часть до прихода в большое кино самая труднодоступная. Думаю, что не только в кино, но и в театре тоже. Эту часть надо делать наиболее массовой - не 10, не 15 дебютов должно финансировать государство, а минимум 30 в год", - сказал Учитель.

Он добавил, что в России необходимо создать для этих целей федеральный дебютный центр.

Форум "Сильные идеи для нового времени" планируется провести 11 и 12 ноября в Сочи. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. ТАСС является стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.