Более 150 россиян стали финалистами чемпионата ArtMasters

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Финалистами национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters стали 155 молодых профессионалов из разных субъектов РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе соревнования.

"По итогам квалификационного отбора в заключительный этап в 16 компетенциях вышли 155 участников из 6 федеральных округов России", - сказали в пресс-службе.

Всего заявки на участие в чемпионате ArtMasters подали более 10 000 молодых профессионалов. Затем по результатам практических заданий во второй этап были отобраны 1 145 человек, из которых жюри конкурса выбрало 155 финалистов в возрасте от 18 до 35 лет.

Как пояснили в пресс-службе, участники представляют шесть федеральных округов России - Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный и Дальневосточный. "ArtMasters - это первый в стране национальный чемпионат для тех, кто работает в творческой индустрии. Нашей задачей было выявить и поддержать молодых профессионалов в сфере культуры, и мы были приятно удивлены высоким уровнем и качеством работ конкурсантов", - цитируют в пресс-службе руководителя дирекции чемпионата Борислава Володина.

Финал подразумевает очные защиты, которые пройдут с 12 по 15 октября в Москве. В каждой компетенции необходимо будет выполнить профильные задания разного уровня сложности. Например, операторы механики сцены создадут сценарий программы управления механикой сцены и проведут демонстрационный показ своей работы, а художники по свету поставят художественный свет для спектакля и для концертного вокально-инструментального номера.

Художникам-аниматорам необходимо придумать нового персонажа для существующего анимационного фильма. Заданием для режиссеров монтажа станет подготовка короткометражного фильма, монтаж репортажа и создание рекламного ролика для онлайн-киноплатформы. Дизайнеры смешанной реальности создадут музыкальный инструмент из набора семплов, а дизайнеры звука в аудиовизуальных медиа - звуковой дизайн под видео.

Площадки и жюри

Представление творческих работ пройдет на более чем десяти профильных площадках столицы. В том числе это театр "Геликон-опера", киностудии "Мосфильм" и "Союзмультфильм", Российский технологический университет МИРЭА, и офис Mail.ru Group. Победителей будет выбирать не только жюри, но и экспертные зрители. Они смогут отдать свой голос за понравившегося участника на официальном сайте чемпионата.

Церемония закрытия чемпионата ArtMasters пройдет 21 октября в Большом театре. Призеры, занявшие 1, 2 и 3 места, получат целевые денежные сертификаты от 150 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, а также смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупной компании, на телеканале или киностудии, в известных учреждениях культуры.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Москвы. ТАСС выступает информационным партнером чемпионата.