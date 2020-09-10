В музее Алушты представили три Евангелия писателя Ивана Шмелева

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Выставка "Пути земные и небесные: три Евангелия Ивана Шмелева" из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась в четверг в музее писателя в Алуште, среди них Евангелие, ранее принадлежавшее патриарху Московскому и Всея Руси Тихону, сообщили ТАСС в музее. Выставка завершит свою работу 5 октября.

"В Музее писателя И. С. Шмелева состоялось открытие межмузейной межрегиональной выставки "Пути земные и небесные: три Евангелия Ивана Шмелева". Генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, член Совета по культуре и искусству при президенте России Светлана Мельникова представила три Евангелия Ивана Шмелева. Это три ярчайших вехи тернистого пути бедствий и изгнания, которым был вынужден пройти замечательный русский писатель, имя которого известно во всем мире", - говорится в сообщении.

В частности, "Севастопольское" Евангелие стало свидетелем драматических событий, выпавших на долю Шмелева в Алуште в дни Гражданской войны и "Русского исхода". Его копия была подарена крымскому музею. "Грасское" Евангелие приобретено в период, когда писатель тяжело переживал горечь потери любимого сына и родной России. В этот период он создал эпопею "Солнце мертвых", произведение, благодаря которому писатель был дважды номинирован на Нобелевскую премию.

"Женевское" Евангелие Шмелев получил в подарок за два года до своей кончины от архимандрита Леонтия (Бартошевича), епископа Женевского. Эта книга принадлежала патриарху Московскому и Всея Руси Тихону и содержит памятную надпись о патриаршем благословении, произошедшем в Москве 14 сентября 1920 года.

В 2015 году Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил в дар от дальней родственницы Шмелева, Нины Павловны Азаровой, более 200 предметов, тесно связанных с жизнью и творчеством писателя. Это книги, личные вещи, предметы быта, икона, фотографии, документы.

Писатель Шмелев (1873-1950) не принял приход к власти большевиков в 1917 году, переехал в Крым, где прожил всю гражданскую войну с 1918 по 1922 годы. Здесь он пережил личную трагедию - гибель сына, расстрелянного во время красного террора в Крыму. Отсюда писатель навсегда уехал за границу. В 2000 году его прах был перевезен из Парижа в Москву и перезахоронен в Донском монастыре.