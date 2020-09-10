Выставка памяти Георгия Тараторкина открылась в Петербурге к 75-летию со дня его рождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Выставка "Благословляю все, что было…" открылась в четверг в Петербурге к 75-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Георгия Тараторкина (1945-2017), чей актерский путь начинался в Ленинградском ТЮЗ. Экспозицию подготовил Музей театрального и музыкального искусства.

"У папы была удивительная способность быть верным началу пути. И в этом смысле Ленинград-Петербург был камертон и, наверное, самый чистый звук души его на протяжении всей жизни. Этому периоду посвящена всего одна витрина, но она задает тон всей выставке", - сказал выступивший на вернисаже сын актера декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Филипп Тараторкин. Он обратил внимание на записные книжки отца, где собрано немало его размышлений о природе актерской профессии, о судьбе театра. Именно эти цитаты опоясывают всю экспозицию, наполняя ее живой мыслью артиста.

Выставка названа строчкой из стихотворения Александра Блока, чья лирика входила в концертные программы артиста и чей образ он воплотил на сцене в спектакле "Версия" в Тетре имени Моссовета. Особое место на выставке занимает фотопортрет Александра Блока, об истории которого рассказал на вернисаже Филипп Тараторкин. В свое время поэт подарил эту фотографию Анне Ахматовой, которая через многие годы передала ее в дар Фаине Раневской. Побывав на спектакле "Версия", Раневская подарила реликвию своему младшему коллеге с такой дарственной надписью: "Юрочке за то, что люблю. А больше всего в жизни я люблю талант. Раневская". Так "через три рукопожатия" Георгий Тараторкин поздоровался со своим любимым поэтом.

Признание зрителей он завоевал уже своими первыми ролями, ярко воплотив на сцене ТЮЗ образы лейтенанта Шмидта в спектакле "После казни прошу..." и Гамлета в трагедии Шекспира. Всесоюзную известность принесла ему роль Родиона Раскольникова в фильме Льва Кулиджанова "Преступление и наказание" (1969). Зрителям нового поколения он запомнился ролями в популярных сериалах "Не родись красивой", "С чего начинается Родина".

Весь творческий путь

Выставка охватывает весь творческий путь Георгия Тараторкина от его первых шагов в студии режиссера и педагога Зиновия Корогодского до зрелого московского периода, когда он не только много играл, но и вел общественную деятельность как секретарь Союза театральных деятелей России и президент ассоциации "Золотая маска".

В экспозицию вошли документы и фотографии из семейного архива и архивов Театра имени Моссовета, Театра имени А. С. Пушкина, Театра "ОКОЛО дома Станиславского", в которых Георгию Тараторкину довелось сыграть свои лучшие роли. Видеоматериалы напоминают о театральных ролях и киноролях актера, его огромном исполнительском диапазоне от Сирано до Ивана в "Братьях Карамазовых".

На выставке выступили ветераны ТЮЗ имени Александра Брянцева, сохранившие о Георгии Тараторкине светлую и благодарную память. Выставка будет работать до 12 октября.