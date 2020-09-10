Фестиваль "Цветы России" пройдет в Бельгии и Люксембурге в 2021 году

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Семнадцатый Международный культурный фестиваль "Цветы России" пройдет в Люксембурге и Брюсселе весной 2021 года. В его программе - гала-концерт классической музыки, выставка, мастер-классы, рассказали организаторы на пресс-конференции в четверг.

Инициатором фестиваля, который с 2013 года прошел уже в 12 странах, является Министерство культуры РФ. Мероприятие в странах Бенилюкса было намечено на 2020 год, но из-за пандемии пришлось скорректировать планы.

"Конечно, мы предполагали, что фестиваль пройдет в этом году в Бельгии и Люксембурге. Он включен в программу мероприятий масштабного проекта "Русские сезоны", который также проводится на территории этих стран. И, конечно, хотелось, чтобы и детское творчество было представлено. Уже всё было подготовлено, и, к сожалению, пандемия внесла коррективы в наши планы", - рассказала начальник отдела международного культурного сотрудничества Министерства культуры РФ Алина Иващенко на пресс-конференции в онлайн-формате.

Она отметила, что фестиваль "Цветы России" неизменно пользуется огромной популярностью у самой широкой аудитории. "Фестиваль [в странах Бенилюкса] пройдет весной. Это особенно интересно и примечательно, поскольку весна дает новую жизнь всему. И как сказал писатель Антуан де Сент-Экзюпери: "Дети - цветы жизни". Отсюда и название нашего фестиваля. И наши дети в следующем году представят яркую программу и позволят всем, кто устал от постоянных перипетий этого года, ощутить новое веяние, почувствовать вдохновение", - добавила Иващенко.

Отдельно она выделила образовательную составляющую проекта - в его рамках проводятся мастер-классы, творческие встречи и круглые столы с участием лучших российских педагогов.

Программа фестиваля

"Программа у нас обширная. И первым мероприятием станет гала-концерт юных дарований, юных музыкантов, который пройдет в филармонии Люксембурга. Затем состоятся выставка детского рисунка "Россия глазами ребенка" и мастер-класс фортепианного "ПетроДуэта" - Анастасии Рогалевой и Дмитрия Петрова", - рассказал директор фестиваля "Цветы России", генеральный директор продюсерского агентства "Нева-Арт" Алексей Смокотов.

После этого фестиваль переместится в Брюссель, где состоятся гала-концерт, мастер-класс победительницы конкурса рисунка "Россия глазами ребенка" - учащейся Детской школы искусств им. М. Кирова села Нижний Куркужин (Кабардино-Балкарская Республика) Элины Геховой, выставка и мастер-класс по классической музыке. Также в рамках фестиваля пройдет выставка кукол-марионеток "Куклы для детей и взрослых", в рамках которой можно будет задать вопросы одному из главных артистов Санкт-Петербургского театра марионеток им. Деммени - Петрушке.