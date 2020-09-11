Безопасное пространство и деловой формат. Ежегодный фестиваль "Кинотавр" откроется в Сочи

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Кинофестиваль "Кинотавр" в Сочи откроется российской премьерой анимационной картины Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких". Смотр пройдет в этом году в деловом формате с соблюдением всех мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, пройдет в традиционном формате с 11 по 18 сентября. "По понятным причинам в этом году формат фестиваля будет немного изменен - "Кинотавр" пройдет в формате делового кинофорума, сможет принять меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена и, безусловно, все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, включая шахматную рассадку и соблюдение социального дистанцирования. Одним словом - фестиваль приложит все усилия для создания безопасного пространства", - рассказали организаторы.

На открытии смотра гостям покажут полнометражный анимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких" классика отечественной анимации Андрея Хржановского, которому вручат почетный приз фестиваля "Кинотавр" "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино". Ранее эту картину представили на международном фестивале в Роттердаме, а на анимационном смотре в Анси она получила приз жюри "За лучший полнометражный фильм".

Закроет фестиваль драма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского, который участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Сюжет картины разворачивается вокруг засекреченного в советские времена расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Конкурсная программа

Жюри "Кинотавра" возглавил режиссер Борис Хлебников, чей фильм "Аритмия" в 2017 году взял Гран-при смотра. Вместе с ним оценивать тринадцать картин, которые вошли в основную программу, будут актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, телеведущая Дарья Златопольская, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева и продюсер Екатерина Филиппова.

Как рассказала на пресс-конференции в ТАСС программный директор смотра Ситора Алиева, почти половину конкурсных фильмов "Кинотавра" сняли женщины-режиссеры. "Сохраняется тенденция пяти последних лет - устойчивая феминизация. В конкурсной программе шесть участниц-женщин. При этом женщины-продюсеры участвовали в создании девяти картин, женщины-сценаристы - в семи, дважды выступили операторами женщины. Можно сказать, что женщины не просто поверили в себя, но часто переигрывают мужчин в упорстве, способности найти финансирование, уложиться в небольшие бюджеты. Это мировая тенденция, теперь она существует в России", - сказала Алиева.

Она добавила, что вторая тенденция состоит в том, что многие фильмы основаны на реальных событиях. Так, в основной конкурс вошли картины "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Вмешательство" Ксении Зуевой, "Глубже!" Михаила Сегала с Александром Палем в главной роли, "Город уснул" Марии Игнатенко, мировая премьера которого состоялась на Берлинале, "Китобой" Филиппа Юрьева, "Конференция" Ивана И. Твердовского (обе картины показали на Венецианском кинофестивале), "Кто-нибудь видел мою девчонку?" Ангелины Никоновой.

Кроме того, жюри фестиваля увидит фильмы "Скажи ей" Александра Молочникова, "Трое" Анны Меликян, "Хандра" Алексея Камынина, "Человек из Подольска" Семена Серзина, "Пугало" Дмитрия Давыдова, "Маша" Анастасии Пальчиковой.

Во внеконкурсной программе состоится специальный показ фильма-спектакля UFO Ивана и Геннадия Вырыпаевых о людях, которые имели контакт с внеземной цивилизацией. Роли в проекте исполнили Евгений Цыганов, Ясмина Омерович, Иван Макаревич и другие. В программе "Кино на площади" покажут картины "Неидеальный мужчина" Марюса Вайсберга, "Аванпост" Егора Баранова, "Вторжение" Федора Бондарчука и другие.

Короткий метр и деловая программа

Более 30 фильмов вошли в программу короткого метра "Кинотавра". В частности, жюри во главе с режиссером Климом Шипенко предстоит оценить фильмы "#этоневажно" Резо Гигинеишвили, "One mango, please" Надежды Михалковой, "Первая кровь" Андрея Грязева, "Праздник" Наталии Кончаловской, "Сплендоре" Дениса Виленкина, "Плохая дочь" Светланы Сигалаевой и другие.

"В целом конкурсная программа 2020 получилась достаточно разнообразной и насыщенной. Она отражает то, что сегодня больше всего интересует молодых режиссеров, с чем готовы войти в профессиональную жизнь дебютанты", - отметила куратор программы Ирина Любарская, чьи слова привели в пресс-службе смотра.

Кинематографистов ожидает и деловая программа. В этом году она включает брифинг по итогам конкурса короткого метра, питчинг сериальных проектов при участии крупнейших российских платформ с последующим обсуждением.

О "Кинотавре"

Первые пятнадцать лет "Кинотавром" руководил продюсер Марк Рудинштейн. В 2004 году фестиваль возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение - фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.

Фестиваль "Кинотавр" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В разные годы на фестивале побеждали "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.