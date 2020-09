Куриленко прокомментировала новые правила вручения наград на Берлинском кинофестивале

РИМ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Французская актриса с российско-украинскими корнями Ольга Куриленко после перенесенного заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и периода самоизоляции возвращается к работе. Как актриса рассказала в пятницу в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС, она приступает к съемкам во французско-корейском проекте.

"Режиссер - француз, но сниматься фильм будет в Южной Корее. Все исполнители в основном - корейцы. Картина о том, как француженка едет в Южную Корею", - рассказала Куриленко.

Актриса, которая получила славу после того, как стала "девушкой Бонда" в шпионской саге ("Квант милосердия", 2008), призналась, что предпочитает интеллектуальные авторские проекты. "Я и смотреть такие фильмы люблю, и сниматься люблю в серьезных авторских картинах. У меня и первый фильм был такой, так что я с серьезного кино начала и даже не представляла, что пойду в мейнстрим, потому что хотела оставаться в формате авторского кино", - сказала актриса. "Но потом пошли предложения, и я стала сниматься в разных фильмах. Чтобы уйти от ролей просто красивой героини, я много отказывалась после Бонда играть девочек, которых берут только для красоты. Я отказалась от участия в очень многих фильмах с очень известными актерами. Я боялась застрять в этом амплуа, опасалась, что меня перестанут воспринимать всерьез", - рассказала Куриленко.

В этом году она не приехала в Венецию, где проходит фестиваль, участницей которого ранее становилась, в том числе в 2012 году с фильмом "К чуду" (To the Wonder) обладателя "Золотой пальмовой ветви" американца Терренса Малика. Тем не менее Куриленко в этом году удостоилась специальной премии "Кинео", вручаемой одноименной культурной ассоциацией с 2002 года в дни фестиваля. Она была признана лучшей актрисой в международной секции премии, учрежденной совместно с Министерством культуры Италии и римской киностудией "Чинечитта".

Куриленко совершенно не разделяет недавно принятого на Берлинском кинофестивале решения об отмене разделения на лучшие мужскую и женскую роли. "Я считаю это неправильно. Мы же разные. Женщины и мужчины - это не одно и тоже. Ерунда какая-то", - прокомментировала она. "Одно дело бороться за равноправие женщин, а другое дело не отличать женщину от мужчины. Мужчины-актеры [обладают] другой энергетикой, другим голосом, у них совершенно другие роли. Как можно это сравнивать. Я против", - сказала Куриленко.

Актриса, родившаяся на Украине в русской семье, в 16-летнем возрасте уехала в Париж, где начала карьеру модели. Сама она считает себя носительницей русской классической культуры. "Мне нравится Достоевский, Толстой, все это я знаю с детства. Всегда очень любила Гоголя. Сложно сказать, насколько я ориентируюсь [в работе] на этот бэкграунд. Я на этих произведениях выросла, это как будто естественная часть. А приехав в Париж, я окунулась во французскую культуру, которую быстро впитала. Мне очень хотелось стать своей в этой стране", - рассказала Куриленко.

Коронавирус как передышка

Куриленко шутит, что коронавирус пришелся ей кстати. Она переболела вызываемым им заболеванием достаточно тяжело. Но период самоизоляции и карантина дали возможность отдохнуть. "Я только собиралась отдохнуть. Но мне всегда сложно взять паузу, потому что приходят всякие предложения, и мне тяжело сказать нет, я быстро увлекаюсь и знаю об этом. А с коронавирусом все прервалось само собой. И я даже обрадовалась, потому что очень устала. Поэтому ничего особо у меня не сорвалось, я предупредила агентов, что хочу отдохнуть", - поделилась актриса. Когда в начале распространения пандемии Ольге поставили диагноз, мама, которая, как и сама актриса, живет в Лондоне, хотела приехать поухаживать. "Но мне пришлось ей угрожать, что я ее не пущу", - рассказала Куриленко.

В доме с Ольгой оставался пятилетний сын. "Он прыгал у меня по кровати, ребенку же не объяснишь, что к маме нельзя. Я и на руках его держала с температурой. Но при этом он не заразился. Мы сдавали тест на антитела, и у него их не обнаружили", - объяснила Куриленко. В то же время у няни-филиппинки, которая осталась с Ольгой на время ее болезни помогать с мальчиком, антитела появились. "Я, конечно, ей велела уходить, но она сказала, что не уйдет и останется помогать. В итоге она не заметила, как перенесла заболевание, потому что у нее не было симптомов. Только боль в мышцах, никакой температуры. Пока я лежала, она все перенесла на ногах. А у меня была тяжелая форма", - вспоминает Куриленко.

На счету актрисы, отметившей в прошлом году 40-летие, более 30 картин. В 2016 году она снялась у известного итальянского режиссера, обладателя "Оскара" Джузеппе Торнаторе в любовной мистической драме "Двое во вселенной" (La corrispondenza). Ее партнером выступил Джереми Айронс.