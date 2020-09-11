Рок-фестиваль Russian Woodstock на ВДНХ посвятят врачам

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рок-фестиваль "Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка" пройдет с 19 по 20 сентября на ВДНХ. Мероприятие будет посвящено врачам, которые работают в пандемию, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ВДНХ.

"Фонд поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера соберет на сцене Зеленого театра молодых прогрессивных музыкантов со всего мира. Вход бесплатный, по предварительной регистрации. По замыслу организаторов, это будет фестиваль - благодарность врачам, которые долгие месяцы боролись и продолжают бороться за жизни людей во время пандемии", - говорится в сообщении.

Так, 19 сентября на сцене Зеленого театра ВДНХ выступят музыканты из России, Белоруссии, Кубы, США, Испании и Болгарии, а затем состоится рок-турнир. Среди выступающих американский рок-музыкант Алекс Карлин, кубинский коллектив Gypsy Jack, фанк-рок-певица и участница шоу "Голос" Макенза и другие. Выбирать победителей состязания будет жюри, в которое войдут звезды российского шоу-бизнеса и спорта: Дмитрий Губерниев, Лариса Долина, Дмитрий Дибров, Антон Беляев, Сергей Галанин и другие. Выступления продлятся с 10:30 до 22:45 с перерывами.

"А 20 сентября выступят самые молодые исполнители: юные вокалисты, детские рок-группы, лауреаты международного вокального конкурса "Золотая нота" и участники телевизионных шоу. В этот день фестиваль пройдет с 10:30 до 22:30", - говорится в сообщении.

Также оба дня в Доме культуры будут идти мастер-классы по вокалу, которые проведут преподаватели Лос-Анджелесской школы вокала и Московского института культуры.

Для безопасности зрителей в Зеленом театре ВДНХ предусмотрена специальная рассадка на увеличенном расстоянии друг от друга, в связи с чем зал будет заполнен не более чем на 50%. Музыкальная программа условно разделена на блоки, на каждый из которых предусмотрена отдельная регистрация во избежание массового скопления людей. Гостям необходимо придерживаться социальной дистанции и надевать маски. Для тех, кто не сможет посетить фестиваль, предусмотрена онлайн-трансляция.