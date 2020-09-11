"Китобой" Филиппа Юрьева победил в параллельном конкурсе 77-го Венецианского кинофестиваля

РИМ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Картина "Китобой" российского режиссера Филиппа Юрьева победила в параллельной программе авторского кино "Венецианские дни" (Giornate degli autori) на 77-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщается в пятницу на сайте программы.

"Жюри после оживленной дискуссии приняло решение, что "Китобой" завевал премию за режиссуру "Дней авторского кино", - говорится в сообщении. Всего в параллельной программе было представлено 11 лент, включая фильм "Конференция" бывшего сокурсника Юрьева Ивана Твердовского. Оба являются выпускниками курса Алексея Учителя во ВГИКе.

Фильм снимался на Чукотке с непрофессиональными актерами. По мнению режиссера, для которого "Китобой" стал дебютным полнометражным фильмом, "смотреть, как играют непрофессиональные актеры, гораздо интереснее, чем известные, которых уже много раз видели". "В начале было очень сложно, мне казалось, что это нереальная задача: трудная локация, сложные эмоциональные сцены, ребята эти к тому же сироты", - поделился Юрьев в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Венецианские дни" были созданы в 2004 году. Эта независимая программа проходит параллельно с международным кинофестивалем и объединяет картины, которые отличаются высоким художественным качеством. В этой секции также вручаются награды, главная из них включает денежное вознаграждение в размере €20 тыс. Сумма делится поровну между режиссером-победителем и международным дистрибьютором, который займется прокатом фильма. Президентом жюри в 2020 году стал израильский режиссер Надав Лапид, чья картина "Синонимы" завоевала главный приз на международном Берлинском кинофестивале в 2019 году.

"Китобой" может претендовать на приз Луиджи Ди Лаурентиса "Лев будущего". Он присуждается отдельным жюри, победителя объявят вместе с лауреатами основного конкурса 12 сентября.