В Венеции представили книгу "Италия - Россия: век кино" с фотографиями ТАСС

РИМ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Презентация тома "Италия - Россия: век кино" о параллелях и общей истории российского и итальянского кинематографов состоялась в пятницу в Венеции в рамках 77-го Венецианского кинофестиваля. В сборнике представлено более 60 фотографий ТАСС.

Как рассказала корреспонденту ТАСС составитель книги Ольга Страда, культуролог и бывший директор Института итальянской культуры в Москве, это издание завершает трилогию, выпущенную при поддержке посольства Италии в России и посвященную культурным и художественным связям между двумя странами.

"Сначала это была книга о связях в архитектуре, потом - в музыке, и вот настал черед кино. Это уникальное в своем роде издание, поскольку на сегодняшний день не существует исследований, вобравших в себя работы о различных этапах развития итало-российского кинематографа в рамках одной публикации", - сказала Страда.

К составлению тома были привлечены известные кинокритики, киноведы, исследователи, а также кинематографисты как из России, так и из Италии. Книга издана на итальянском и на русском языках и содержит свидетельства вдовы сценариста и драматурга Тонино Гуэрры Лоры, интервью Андрея Кончаловского, воспоминания Никиты Михалкова, статьи о создании выдающихся совместных проектов, которые вошли в историю мирового кинематографа. Книга содержит около 30 ранее не публиковавшихся статей, интервью и воспоминаний участников событий. Она стала результатом сотрудничества более 20 различных итальянских и российских учреждений, работающих в кино и в сфере культуры, а также информационных агентств ANSA и ТАСС, предоставивших составителям доступ к своим фотоархивам.

Знаменитости в фотохронике ТАСС

На снимках, вошедших в книгу, изображены актриса Клаудиа Кардинале и актер Бруно Оя на съемках фильма режиссера Михаила Калатозова "Красная палатка" (1969), оператор Джузеппе Роттуно и актриса Софи Лорен в перерыве между съемками фильма режиссера Витторио де Сики "Подсолнухи" (1970), актеры Орнелла Мути и Джанкарло Джаннини во время съемок фильма Григория Чухрая "Жизнь прекрасна" (1980). В книге представлены снимки фотокорреспондентов ТАСС, среди которых Александр Коньков, которого Федерико Феллини называл "лучшим папарацци Советского Союза", Валентин Мастюков, создавший целые серии портретов знаменитостей, классик советской и российской фотографии Валерий Генде-Роте, которого Софи Лорен называла "мой московский фотограф".

Мастера ТАСС запечатлели на международных фестивалях в Москве и во время дружеских встреч и путешествий по России Джульетту Мазину и Сергея Бондарчука, Джину Лоллобриджиду и Татьяну Самойлову, Марчелло Мастроянни и Никиту Михалкова, Федерико Феллини и Ирину Алферову, Адриано Челентано и многих других звезд кино двух стран.

Как отметил в своем приветственном слове к читателям издания генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, "российский и итальянский кинематограф объединяют общее художественное видение и близость культурных традиций".

"И каждый из представленных кадров - это экскурс в историю, открывающий яркие эпизоды из жизни и творчества мастеров, которых знают и любят многие поколения зрителей", - написал Михайлов.

"Этот впечатляющий труд, - отмечает министр культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Дарио Франческини, - стимулирует Италию и Россию двигаться дальше по пути совместных проектов, реализующихся на основе общего видения, неизменно позитивного и рассчитанного на перспективу".

И именно кино, как пишет в книге министр культуры РФ Ольга Любимова, "изначально подразумевает объединение усилий, является выражением коллективного творчества, где каждый отдельный элемент становится значимым для успешной реализации общего художественного замысла".