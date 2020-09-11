Путин направил приветствие участникам и гостям "Кинотавра"

"Перешагнув солидный, 30-летний рубеж, ваш фестиваль по праву считается одним из наиболее авторитетных и представительных кинофорумов страны, - отметил глава государства. - Он славится дружеской, доброжелательной атмосферой и сложившимися традициями, объединяет на своей творческой площадке признанных мастеров и талантливую молодежь, а главное, демонстрирует качественные, интересные фильмы, определяет основные тенденции развития отечественного кинематографа".

Президент выразил уверенность, что фестиваль пройдет успешно, а также "будет содействовать продвижению лучших российских кинолент, станет по-настоящему праздничным событием для сочинцев и многочисленных гостей знаменитого черноморского курорта, порадует их яркими премьерами и встречами с известными актерами, режиссерами, сценаристами".

Путин пожелал участникам мероприятия плодотворного общения и незабываемых впечатлений.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр", перенесенный из-за пандемии, в 31-й раз пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября. В этом году он проходит в формате делового кинофорума с меньшим количеством гостей. Развлекательная программа сокращена, все мероприятия проходят с соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, включая шахматную рассадку и соблюдение социального дистанцирования. Во все дни фестиваля перед Зимним театром для жителей и гостей курорта организовано городское мероприятие "Кино на площади".