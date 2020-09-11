В Сочи открылся фестиваль "Кинотавр"

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Тридцать первый кинофестиваль "Кинотавр" начался в пятницу в Сочи, зал Зимнего театра, где проходила церемония открытия, впервые был полупустым, передает корреспондент ТАСС.

"Надеваем маски, садимся через место друг от друга", - такими словами встречали гостей работники театра. Даже проходя к своему месту, участники фестиваля старались соблюдать дистанцию. Из-за мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором, зал был заполнен лишь наполовину, такое произошло впервые в истории проведения популярного среди профессионалов и зрителей кинофестиваля.

Заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов со сцены зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина гостям и участникам кинофестиваля. Глава государства назвал "Кинотавр" одним из самых авторитетных кинофорумов России, а также выразил надежду, что фестиваль "будет содействовать продвижению лучших российских кинолент".

От себя замминистра добавил, что впервые приехал на "Кинотавр". "Мы все в масках, ощущение, что нас снимают в кино, - сказал Ксензов. - Это особенный опыт, мы его запомним, но, надеюсь, больше испытывать не будем".

Среди гостей и участников - президент "Кинотавра" Александр Роднянский, актеры Ксения Раппопорт, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, режиссеры Владимир Хотиненко, Клим Шипенко и многие другие.

После церемонии открытия кинофестиваля пройдет показ анимационной картины Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких". Режиссер приехал в Сочи, чтобы лично представить ленту. Также Хржановскому вручат почетный приз фестиваля "За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино".

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, будет проходить до 18 сентября. Закроет фестиваль драма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского, который участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Конкурс фестиваля

Жюри "Кинотавра" возглавил режиссер Борис Хлебников, чей фильм "Аритмия" в 2017 году получил Гран-при смотра. Вместе с ним оценивать тринадцать картин, которые вошли в основную программу, будут актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, телеведущая Дарья Златопольская, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева и продюсер Екатерина Филиппова.

"Про пандемию уже пошутили, и целый год шутят, - сказал со сцены Хлебников. - То, что мы будем судить честно - это и так понятно". Хлебников надеется, что жюри удастся найти в конкурсе фильмы-события. Также режиссер хотел бы, чтобы "Кинотавр-2020" запомнился не только пандемией. "Хочется, чтобы он стал "Кинотавром" больших открытий", - сказал Хлебников.