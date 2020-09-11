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Андрей Хржановский получил почетный приз "Кинотавра"

Режиссер отмечен "за выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино"

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Режиссер Андрей Хржановский получил почетную награду 31-го фестиваля "Кинотавр", который открылся в пятницу в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

"Первая награда фестиваля вручается выдающемуся человеку", - сказал со сцены президент "Кинотавра" Александр Роднянский. Режиссер отмечен "за выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино". После церемонии открытия ее гостям покажут анимационный фильм Хржановского "Нос, или Заговор "не таких".

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Зал встал, когда на сцену вышел сам Хржановский. "Спасибо, я, конечно, счастлив, взволнован, растроган и невероятно благодарен кинофестивалю "Кинотавр", - признался режиссер. - Такой приз ко многому обязывает, и я уже придумал новый фильм, за это отдельное спасибо этому фестивалю". Он также призвал чиновников всегда помнить о том, что культура - это не только коммерция, но и искусство.

Андрей Хржановский - советский и российский режиссер-мультипликатор, сценарист, преподаватель, народный артист Российской Федерации. Создатель анимационных фильмов, которые получали награды на международных кинофестивалях, автор художественной кинокартины по произведениям и биографии Иосифа Бродского "Полторы комнаты, или сентиментальное путешествие на родину".

Роднянский о фестивале

"Позволю себе сказать то, что никогда не делал: мне очень нравится программа 31-го "Кинотавра", это очень сильная программа", - отметил со сцены Роднянский, объявив, что фестиваль начинает свою работу.

Продюсер добавил, что у него постоянно спрашивают, почему все-таки было решено провести "Кинотавр", хотя пандемия не закончилась. Роднянский пояснил, что многие мировые смотры в этом году отменили, а любой фестиваль - это стартовая площадка, они определяют тенденции развития кинематографа. Продюсер поблагодарил за поддержку министра культуры РФ Ольгу Любимову и власти Сочи.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, будет проходить до 18 сентября. Закроет фестиваль драма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского, который участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Жюри "Кинотавра" возглавил режиссер Борис Хлебников, чей фильм "Аритмия" в 2017 году взял Гран-при смотра. Вместе с ним оценивать 13 картин, которые вошли в основную программу, будут актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, телеведущая Дарья Златопольская, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева и продюсер Екатерина Филиппова.

Теги
РоссияХржановский, Андрей Юрьевич
В Сочи открылся фестиваль "Кинотавр"
Кинофестиваль стартовал в условиях повышенной безопасности из-за коронавируса
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