Андрей Хржановский получил почетный приз "Кинотавра"

"Первая награда фестиваля вручается выдающемуся человеку", - сказал со сцены президент "Кинотавра" Александр Роднянский. Режиссер отмечен "за выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино". После церемонии открытия ее гостям покажут анимационный фильм Хржановского "Нос, или Заговор "не таких".

Зал встал, когда на сцену вышел сам Хржановский. "Спасибо, я, конечно, счастлив, взволнован, растроган и невероятно благодарен кинофестивалю "Кинотавр", - признался режиссер. - Такой приз ко многому обязывает, и я уже придумал новый фильм, за это отдельное спасибо этому фестивалю". Он также призвал чиновников всегда помнить о том, что культура - это не только коммерция, но и искусство.

Андрей Хржановский - советский и российский режиссер-мультипликатор, сценарист, преподаватель, народный артист Российской Федерации. Создатель анимационных фильмов, которые получали награды на международных кинофестивалях, автор художественной кинокартины по произведениям и биографии Иосифа Бродского "Полторы комнаты, или сентиментальное путешествие на родину".

Роднянский о фестивале

"Позволю себе сказать то, что никогда не делал: мне очень нравится программа 31-го "Кинотавра", это очень сильная программа", - отметил со сцены Роднянский, объявив, что фестиваль начинает свою работу.

Продюсер добавил, что у него постоянно спрашивают, почему все-таки было решено провести "Кинотавр", хотя пандемия не закончилась. Роднянский пояснил, что многие мировые смотры в этом году отменили, а любой фестиваль - это стартовая площадка, они определяют тенденции развития кинематографа. Продюсер поблагодарил за поддержку министра культуры РФ Ольгу Любимову и власти Сочи.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, будет проходить до 18 сентября. Закроет фестиваль драма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского, который участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Жюри "Кинотавра" возглавил режиссер Борис Хлебников, чей фильм "Аритмия" в 2017 году взял Гран-при смотра. Вместе с ним оценивать 13 картин, которые вошли в основную программу, будут актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, телеведущая Дарья Златопольская, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева и продюсер Екатерина Филиппова.