Группы "Аквариум" и Markscheider Kunst выступят на фестивале "Части света" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Группа "Аквариум", известный петербургский коллектив Markscheider Kunst, джазовые виртуозы "Цвет граната" и этно-электронщики OYME выступят на фестивале "Части света", который пройдет в субботу в Санкт-Петербурге. Площадкой события станет территория Юсуповского сада в центре города.

"В программе - легендарная и самая солнечная группа Санкт-Петербурга Markscheider Kunst, недавно выпустившая новый альбом "Freedom", армянское джазовое трио "Цвет граната" (под этим названием скрываются три хорошо знакомых петербуржцам виртуоза: Владимир Волков, Владимир Шуляковский и Виталий Погосян), предводительница современного гусельного возрождения Ольга Глазова, этно-электронные OYME с музыкой и песнями финно-угорских народов мокша, эрзя и шокша. <…> А завершится фестиваль традиционным выступлением группы "Аквариум", - сообщается на сайте фестиваля.

Среди других заявленных участников - казанский коллектив Juna, играющий музыку на татарском языке, и московский "Намгар", который исполняет традиционную музыку и песни бурят и монголов, а также собственные интерпретации фольклора монгольских народов. Выступления будут проходить на двух сценах.

"Мы сохранили интернациональный колорит нашего праздника. На площадке гостей ждут международная ярмарка, мастер-классы по танцам разных народов и игре на музыкальных инструментах, лекции о путешествиях (для тех, кто хочет вспомнить, что это такое, и тех, кто начал готовиться к следующему году), детская зона и кухни народов мира", - отметили организаторы. Фестиваль пройдет с ограниченным количеством посетителей и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

"Части света" проводятся в Петербурге с 2017 года. Идейным вдохновителем и арт-директором фестиваля является Борис Гребенщиков. В этом году проект реализуется с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и гранта Российского фонда культуры, предоставленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".