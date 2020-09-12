Новый театральный сезон в Петербурге начнется с премьер и показов знаковых постановок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьеры новых спектаклей и показы знаменитых постановок откроют новый сезон в театрах Санкт-Петербурга. Начиная с субботы, в городе после почти полугодового запрета, вводившегося из-за пандемии коронавируса, разрешена работа со зрителями в театрах, концертных организациях и кинотеатрах города.

"Петербург возвращается к привычной, насыщенной событиями культурной жизни. Все городские театры и концертные организации с нетерпением ждали встречи со зрителями и подготовились, чтобы эта встреча стала яркой и запоминающейся. Также на площадках будут соблюдаться все актуальные меры эпидемиологической безопасности", - привели в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга слова его председателя Константина Сухенко.

Сразу несколько городских театров откроются для публики в субботу. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии покажет зрителям премьеру спектакля-концерта "Жар-птица. Песни о войне", который коллектив готовил к 75-летию Победы. Театр "Мастерская" откроет сезон моноспектаклем "Преступление и наказание. Девять дней Родиона Романовича Раскольникова", его показ пройдет на Малой сцене. Петербургский ТЮЗ представит свой легендарный спектакль "Конек-Горбунок" в постановке Александра Брянцева - именно этим спектаклем театр открылся в 1922 году.

"Сразу двумя новыми постановками откроется театр "Приют комедианта": спектаклями Александра Созонова "Это все она" и Дмитрия Волкострелова "Русская классика". "Это все она" станет возвращением в Петербург актрисы Юлии Ауг, ее первой ролью в родном городе после 15-летнего перерыва. Премьеру также представят в Театре имени Ленсовета, спектакль Романа Кочержевского "Утиная охота" покажут ровно спустя полгода с момента, когда зрители должны были увидеть его впервые", - рассказали в комитете.

Новинки сезона

В числе новинок этого сезона - спектакль "Вещь" в театре "Суббота" по пьесе "Бесприданница" А. Н. Островского, спектакль "Анна в тропиках" по произведению американского драматурга Нило Круза в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской, комедия "НеПлохие парни" в Театре-фестивале "Балтийский дом", новый балет "Коппелия" в Михайловском театре и многое другое. Театр эстрады имени Аркадия Райкина откроется 22 сентября спектаклем по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон "Дом", в главной роли - художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев.

Большинство театральных и концертных площадок города откроют сезон до конца сентября, среди них: театр "Мюзик-Холл", Капелла Санкт-Петербурга, "Петербург-концерт", Театр балета имени Леонида Якобсона, театр "Санктъ-Петербургъ Опера" и другие.

В комитете напомнили, что допуск на площадки осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты. Продажа билетов организована с учетом соблюдения социальной дистанции, а рассадка в зале - с дистанцией в одно место для индивидуальных посетителей. Но это ограничение не распространяется на семьи и людей, проживающих вместе.