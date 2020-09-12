Всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция" открывается в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция 2020" стартует в субботу в Москве. Смотр, который проводится Союзом театральных деятелей (СТД) РФ уже восьмой год подряд, станет первым посткарантинным театральным фестивалем в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

"С 12 по 20 сентября в рамках фестиваля молодой режиссуры "Артмиграция" состоятся показы уникальных региональных спектаклей. Этот всероссийский театральный проект за восемь лет своего существования плотно вошел в культурную жизнь столицы. Символично, что в этом году завоевавший популярность смотр станет первым посткарантинным театральным фестивалем в Москве", - сказала представитель пресс-службы.

Своим мнением с агентством поделился также председатель СТД Александр Калягин. "СТД очень серьезно работает с молодыми и для молодых, - отметил он. - Фестиваль "Артмиграция"- один из самых интересных проектов этой программы, ориентированной на молодежь. Мы привозим в Москву спектакли региональных театров, поставленные молодыми режиссерами. Естественно, привозим лучшие, самые интересные". "В этом году в афише фестиваля значится сразу несколько спектаклей, созданных в национальных театрах России. Мне кажется, что это интересная краска нынешнего фестиваля", - заявил Калягин.

В этом году в основную программу фестиваля вошли: "Горка" (режиссер Иван Миневцев, Городской драматический театр, г. Нижневартовск); "Беруши / Бер, ике, с..." (режиссер Ильсур Казакбаев, Салаватский государственный башкирский драматический театр, г. Салават); "Бал.Бесы" (режиссер Туфан Имамутдинов, Казанский государственный театр юного зрителя); "О любви!" (режиссер Андрей Гончаров, Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка); "Барыня" (режиссер Тимур Кулов, Буинский государственный драматический театр, г. Буинск); "Семью восемь" (режиссер Михаил Лебедев, Самарский академический театр драмы им. М. Горького); "Фотография, на которой меня нет" (режиссер Иван Пачин, Канский драматический театр, г. Канск); "Йыван Кырла. Путевка в жизнь" (режиссер Степан Пектеев, Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана, г. Йошкар-Ола).

Спектакли фестиваля "Артмиграция" будут показаны на нескольких столичных площадках - в Театральном центре СТД РФ "На Страстном", Боярских палатах СТД РФ и Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Вход на спектакли свободный.

"Артмиграция" - это не только фестиваль, но и форум, на котором молодые люди разных театральных профессий объединяются для обсуждения новых проектов и "болевых точек" современного театра. Специальная программа традиционно состоит из лекций и мастер-классов от ведущих российских деятелей театра, тренингов и практикумов, экскурсий и встреч с мастерами, добавили в пресс-службе СТД.