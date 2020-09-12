Московский "Театриум Терезы Дуровой" открывает сезон спектаклем-юбиляром "Летучий корабль"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский "Театриум Терезы Дуровой" открывает в субботу новый, 28-й по счету, сезон своим хитом - спектаклем "Летучий корабль", готовящимся отметить десятилетний юбилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня мы открываем сезон нашим поистине культовым спектаклем - мюзиклом "Летучий корабль", которому в ноябре исполнится десять лет. За эти годы сыграно 453 представления, их посмотрели более миллиона зрителей", - сказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что спектакль "Летучий корабль", созданный худруком театра, народной артисткой РФ Терезой Дуровой на основе одноименного мультфильма, превратился в яркую масштабную постановку с оригинальными сольными и ансамблевыми номерами. Композитор Максим Дунаевский и поэт Юрий Энтин написали для него еще восемь новых музыкальных номеров - всего же их в постановке 14. "И уже десять лет не одно поколение зрителей вместе с любимыми сказочными персонажами, которые сегодня узнаваемы, как никогда, распевают "Маленький дворик, русская печка, дом деревянный, лавка и свечка" или "Я водяной, я водяной...", не говоря уже про частушки Бабок-Ежек", - добавила собеседница агентства.

Сама же Тереза Дурова рассказала, что по случаю юбилея театрального хита она с творческой командой готовит театрализованное шоу "Летучий корабль: 10 лет на сцене" с участием актеров "Театриума", создателей мюзикла, а также режиссеров и артистов из столичных театров. Оно состоится 12 ноября.

О других планах

По словам худрука, в сезоне 2020/2021 "Театриум" продолжит серию своих этнических постановок. "По сути, это большое театральное путешествие по странам и континентам, - пояснила Дурова. - С героями наших спектаклей зрители попадают в Данию, в древнюю Индию, на арабский Восток, в Страну восходящего солнца, а оттуда - в таинственную землю Калевалы или на Балканы. Причем в этих музыкальных сказках все по-взрослому: звучит аутентичная музыка, исполняемая на древних инструментах, артисты поют на редких языках, представлены удивительной красоты костюмы".

"В новом сезоне мы предлагаем своим зрителям отправиться вместе с нами в путешествие по Шотландии, - продолжила Дурова. - Для большой сцены готовим музыкальный спектакль "Легенда о белом тумане". Театральное фэнтези, основанное на древних шотландских легендах, о перемещении во времени, поиске другой реальности. Премьера запланирована на декабрь".

Что касается совсем маленьких зрителей (4+), то для них, как сказала худрук, первая премьера состоится уже 19 сентября, когда на малой сцене будет показан спектакль "Букашки. Фантазия" в постановке Ольги Сидоркевич. "Это синтез пластики, танца, музыки и фантастического битбокса", - уточнила худрук.

В октябре молодой режиссер Мария Линдер представит постановку (6+) по готическо-юмористической сказке англо-ирландского писателя Оскара Уайльда "Кентервильское привидение". "Для выпускницы ВГИКа - это театральный дебют, и она интегрировала в спектакль элементы игрового кино. Эта история открывает в "Театриуме" проект "Авторские сказки мира - детям", - проинформировала руководитель театра.

"И наконец о ежегодно проводимом нами Международном фестивале спектаклей для детей "Гаврош". Из-за эпидемиологической ситуации он перенесен на 2021 год и представит маленьким москвичам детский театр из Южной Кореи. Палитра фестиваля невероятно обширна и познавательна - от традиции до спектаклей с роботами", - заключила Тереза Дурова.