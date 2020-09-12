Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея Ленина

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Об этом сообщается на сайте организации.

Целью конкурса обозначено "создание банка идей по ре-использованию мавзолея". "С учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея - фанерной, деревянной и гранитной", - отмечается в сообщении.

К участию пригласили дипломированных архитекторов, авторские коллективы, студентов, художников, дизайнеров, а также рядовых граждан России и стран СНГ. Им предлагается разработать эскиз проекта использования здания мавзолея в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству. Кроме того, нужно продумать маршрут, соединяющий здание на улице Воздвиженка с комплексом на Красной площади.

Подать заявку можно до 19 октября. Лучшие работы будут представлены с 11 по 13 ноября в рамках XXVIII Международного архитектурного фестиваля "Зодчество" на площадке выставочного комплекса "Гостиный двор". Победителей объявят 13 ноября.

В жюри приглашены министр культуры РФ Ольга Любимова, гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.