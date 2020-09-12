Конгрессмены США просят Disney объяснить кооперацию с властями Синьцзяна на съемке "Мулан"

ТАСС, 12 сентября. Группа конгрессменов США из обеих партий во главе с сенатором-республиканцем Марко Рубио (от штата Флорида) направила письмо генеральному директору американской корпорации The Walt Disney Company Бобу Чапеку с требованием объяснить сотрудничество компании с органами безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе КНР в рамках съемок фильма "Мулан". Соответствующее сообщение в субботу было опубликовано на сайте Рубио.

"Решение снимать части "Мулан" в СУАР в сотрудничестве с местными службами безопасности и пропаганды [является] молчаливым признанием легитимности этих преступников, чьи деяния могут быть приравнены к геноциду", - приводится в заявлении текст письма.

В обращении политики затронули десять ключевых положений, в том числе вопрос об использовании в ходе съемок кинокартины местной рабочей силы, вопросы относительно осведомленности руководства корпорации о действиях правительства КНР в СУАР и другие.

К инициативе присоединились 18 сенаторов и членов Палаты представителей, среди которых в том числе сенаторы Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и Тед Круз (Техас).

Приключенческая драма "Мулан" режиссера Ники Каро основана на одноименном мультфильме The Walt Disney Company, который вышел в 1998 году. Мировая премьера киноленты состоялась в сентябре 2020 года.

Ситуация с уйгурами

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.