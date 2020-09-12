На "Кинотавре" впервые прошел питчинг сериалов

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Режиссер Илья Учитель планирует снять сериал про авантюриста времен Великой Отечественной войны. Публичная защита проекта прошла в субботу в Сочи в рамках деловой программы 31-го Открытого российского фестиваля "Кинотавр", передает корреспондент ТАСС.

Учитель вместе со сценаристом Иваном Заваруевым представил свой будущий проект "Товарищ Никто". Это приключенческая авантюрная шестисерийная историческая комедия. Ее герой - авантюрист, который пытается выстроить частный бизнес до и после Великой Отечественный войны. Исполнителем главной роли создатели хотели бы видеть Максима Матвеева.

"Перед нами стоит амбициозная задача: сделать уникальный проект, - сказал Учитель.- Возможно, эта уникальная история станет интересна не только российским, но и западным зрителям".

Режиссер Антон Коломеец рассказал о проекте "Опоздавшие" - восьмисерийном фильме о компании друзей, которые примерно в 30 лет сталкиваются с первым возрастным кризисом. Светлана Петрийчук представила будущий восьмисерийный сериал "Во всем виноват Вайнштейн". Главная героиня - 16-летняя Алина, которая начиталась статей про американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в домогательствах, и обвиняет учителя ОБЖ в том, что он к ней приставал.

Хорроры и комедии

Также был представлен будущий мистический хоррор "Коммуналка" про призраков, которые существуют в густонаселенных квартирах в разные годы ХХ века и в наше время. Кроме того, жюри показали восьмисерийную комедию "Против всех" про подростков, которые борются с одиночеством. Одну из ролей планируют предложить Лии Ахеджаковой.

Ирина Обидова и Елизавета Цыганова на питчинге представили будущий шестисерийный фильм "Варя". По словам Обидовой, "жанр сериала - психологический триллер, фильм-катастрофа про разрушительную силу лжи". Один из главных героев - редактор новостного интернет-портала, который постоянно лукавит. Он идет на стадион вместе с девочкой по имени Варя, спортивная арена внезапно разрушается. Журналист бросает девочку под завалами, рассказывает всем, что не смог спасти Варю, а тем временам она пытается выжить.

Будущий сериал "На автомате" также повествует про ложь, а его герои будут пытаться докопаться до правды. Действие будет разворачиваться в суде.

О питчинге

Питчинг сериалов впервые проводится на "Кинотавре", победители будут объявлены позднее. Ранее был определен шорт-лист из 11 проектов, создателей которых пригласили для публичной защиты. В жюри вошли генеральный продюсер видеоплатформы PREMIER, заместитель генерального директора - генеральный продюсер АО "Телекомпания НТВ" Тимур Вайнштейн, генеральный директор more.tv Денис Горшков, продюсер, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин и другие.