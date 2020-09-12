Умер дизайнер Теренс Конран

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Британский дизайнер, основатель международной сети магазинов The Conran Shop и лондонского Музея дизайна Теренс Конран умер в возрасте 88 лет. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу его семьей.

"С глубокой скорбью сообщаем, что британский дизайнер, предприниматель и ресторатор сэр Теренс Конран мирно ушел из жизни у себя дома в усадьбе Бартон-корт в возрасте 88 лет. Он был человеком, который творил будущее, прожил удивительную жизнь и произвел революцию в британском образе жизни, - говорится в сообщении. - Будучи настоящим патриотом, Конран стремился популяризировать лучшие образчики британского дизайна, культуры и искусства по всему миру. Основой всего, чем он занимался, было очень простое убеждение, заключавшееся в том, что хороший дизайн улучшает качество жизни людей".

Мебель и другие предметы интерьера, созданные по эскизам Конрана, стали в Великобритании очень популярными в конце 1950-х годов. Вскоре он начал открывать магазины товаров для семьи и дома, основав будущие сети Habitat и The Conran Shop. Считается, что именно Конран ввел в английский язык слово lifestyle, а в начале 1960-х годов сделал популярными в королевстве европейские стеганые и пуховые одеяла (до этого подавляющее большинство британцев накрывались по ночам простынями и тонкими шерстяными одеялами в несколько слоев).

В 1989 году Конран помог основать в Лондоне Музей дизайна, который в 2016 году переехал в центральный столичный район Кенсингтон, где расположены самые известные музеи Великобритании. За свои заслуги Конран был посвящен в рыцари и награжден британским орденом Кавалеров чести.