Большой театр показал для врачей благотворительный спектакль "Дон Кихот"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене дал в субботу благотворительный спектакль для врачей - в знак благодарности медикам, борющимся с коронавирусом, был показан балет Людвига Минкуса "Дон Кихот", передает корреспондент ТАСС.

Первой на сцену вышла заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. "Я хочу поздравить в первую очередь коллектив Большого театра, потому что здесь сегодня после длительного перерыва, связанного с пандемией, звезды мирового и российского балета будут танцевать для вас, - сказала она, обращаясь к зрителям. - Решили, что первый спектакль будет для вас, уважаемые медики. Для вас, кто сделал возможным проведение этого показа".

В лице присутствующих Голикова поблагодарила всех медицинских работников регионов страны, а также профильные ведомства, реализовывавшие борьбу с коронавирусом, за спасение человеческих жизней.

"Почти 460 тыс. медицинских работников, более 37 тыс. водителей скорой медицинской помощи, более 12 тыс. добровольцев, более 25,5 тыс. студентов-медиков, которые прошли дополнительную подготовку, - весь этот большой коллектив и вся страна трудились над тем, чтобы победить", - подчеркнула она.

Вице-премьер напомнила, что за время пандемии была зарегистрирована 61 отечественная тест-система для диагностики коронавируса, внедрены первые отечественные препараты для лечения инфекции, создана первая в мире вакцина "Спутник V" и на подходе еще одна вакцина новосибирского центра "Вектор". Как отметила Голикова, стране еще предстоит столкнуться со сложностями, которые будут преодолимы.

Не было вопроса, чем открыть сезон

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин присоединился к словам вице-премьера.