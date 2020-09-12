Фильм "Хандра" открыл конкурсную программу "Кинотавра"

Любовь и исцеление: что смотреть на "Кинотавре"

Как сказал, представляя картину, режиссер ленты Алексей Камынин, его учитель режиссер Владимир Хотиненко советовал ему снимать кино "про самих себя", что он и сделал. Режиссер добавил, что в российский прокат фильм выйдет в октябре.

Главные роли в картине сыграли Михаил Тройник, Данила Якушев, Анна Чиповская, Юлия Ауг, Тимофей Трибунцев, Иван Янковский, Валерий Гаркалин и другие.

Открытый российский фестиваль "Кинотавр" в Сочи, перенесенный из-за пандемии, будет проходить до 18 сентября. Закроет фестиваль драма "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского, который участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Жюри "Кинотавра" возглавил режиссер Борис Хлебников, чей фильм "Аритмия" в 2017 году взял Гран-при смотра. Вместе с ним оценивать 13 картин, которые вошли в основную программу, будут актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, телеведущая Дарья Златопольская, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева и продюсер Екатерина Филиппова.